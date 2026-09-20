Newell’s ganó como visitante y se prende en la clasificación

Este domingo la acción por la Liga Profesional encontró a Platense y Newell’s en el estadio Ciudad de Vicente López. El cotejo por la décima fecha en la Zona A contó con el arbitraje de Sebastián Martínez, acompañado por Adrián Franklin en el VAR.

El conjunto visitante fue el primero en generar una ocasión seria de peligro y con ella abrió el encuentro. Fue luego de un balón largo de derecha a izquierda impulsado por Rodrigo Herrera para la llegada de Santiago Solari. El ex Racing controló y enganchó desde esa punta hacia el centro para luego definir al costado izquierdo de Juan Cozzani para el 1-0. Iban 18 minutos.

La Lepra siguió siendo superior y tuvo la chance del segundo tanto luego de un buen robo por el costado izquierdo de Solari, que jugó el balón hacia adelante por la banda izquierda para Matías Cóccaro. El atacante controló y aunque llegó a definir antes del cruce del defensor, lo hizo directamente afuera. Toda la jugada fue invalidada porque estaba en offside cuando partió el pase desde casi la mitad de la cancha.

Platense tuvo su primera oportunidad con un remate de larga distancia de Nicolás Retamar. El atacante tomó el balón en la puerta del área grande por el centro y sacó un potente disparo que se fue por encima del travesaño de la valla defendida por Josué Reinatti.

Antes del final del primer tiempo volvió a llegar la lepra. Todo lo peligroso pasaba por los pies de Solari, que esta vez envió un centro desde la izquierda para el cabezazo de Cóccaro, que se fue por encima del travesaño.

Ya en el segundo tiempo se lo volvió a perder Cóccaro en el arranque. Esta vez partió bien habilitado entre los centrales para recibir el gran pase entre líneas de Walter Mazzantti. Sin embargo, estando frente a frente con Cozzani, remató muy por encima del travesaño.

A ocho minutos del final del partido, Celías Ingenthron vio la tarjeta roja luego de golpear el rostro de Cóccaro con el codo. El árbitro vio la jugada sin necesidad del VAR y el Calamar afrontó los instantes finales del encuentro con un jugador menos.

Pese a eso, los dirigidos por Martín Palermo fueron a buscar el empate y tuvieron una buena ocasión con un disparo de larga distancia de Franco Zapiola que Reinatti despejó hacia la izquierda con una buena intervención.

La última fue tras un balón largo y una peinada al borde del área que le quedó a Gonzalo Lencina. El balón se fue abriendo hacia la derecha y el atacante intentó cruzar el remate barriéndose al suelo, pero Reinatti contuvo su disparo y evitó el tanto.

El conjunto de Frank Kudelka alcanzó los 16 puntos y está en la séptima posición de su grupo; mientras que el elenco de Vicente López marcha 13° con nueve unidades. En la próxima fecha, Platense visitará a Vélez Sarsfield el lunes 5, desde las 19; mientras que a la Lepra le tocará recibir a Lanús el sábado 3, desde las 17.

-SÍNTESIS-

Platense 0-1 Newell’s.



Gol:

18’PT: Santiago Solari.



Expulsado:

37’ST: Celías Ingenthron (PLA).



Formaciones:

Platense: Juan Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Celías Ingenthron; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda.

DT: Martín Palermo.



Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Gianetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro.

DT: Frank Kudelka.



Cambios:

12’ST: ingresó Maximiliano Amarfil por Pablo Ferreira (PLA).

21’ST: ingresó Bruno Cabrera por Lucas Carrizo (NEW).

23’ST: ingresó Franco Zapiola por Bautista Merlini (PLA).

23’ST: ingresó Juan Gauto por Guido Mainero (PLA).

31’ST: ingresó Walter Núñez por Santiago Solari (NEW).

31’ST: ingresó Jerónimo Gómez Mattar por Facundo Guch (NEW).

35’ST: ingresó Iván Gómez por Martín Barrios (PLA).

35’ST: ingresó Gonzalo Lencina por Nicolás Retamar (PLA).

45’ST: ingresó Oscar Salomón por Walter Mazzantti (NEW).

45’ST: ingresó Francisco Scarpeccio por Matías Cóccaro (NEW).



Amonestados:

33’PT: Rodrigo Herrera (NEW).

44’PT: Ignacio Vázquez (PLA).

21’ST: Víctor Cuesta (PLA).

22’ST: Guido Mainero (PLA).

42’ST: Maximiliano Amarfil (PLA).

43’ST: Jerónimo Gómez Mattar (NEW).



Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Adrián Franklin.



Estadio: Ciudad de Vicente López.

Video: Liga Profesional.