Passerini le dio la victoria a Belgrano sobre el final

Por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura en la Liga Profesional, Belgrano recibió a Estudiantes de Río Cuarto. El partido en el estadio Julio César Villagra contó con el arbitraje de Andrés Merlos acompañado en el VAR por Nahuel Viñas.

La primera aproximación del partido fue para el local con una buena acción individual de Franco Vázquez por el centro del ataque. Al llegar a la medialuna del área, el Mudo intentó con un remate bajo al costado derecho de Agustín Lastra, que se arrojó bien y contuvo en dos tiempos. Fue lo único de una pobrísima primera mitad.

Es más, en el complemento había ocurrido poco y nada hasta que un mal pase hacia atrás de Francisco González Metilli terminó en recuperación de Martín Garnerone. El atacante superó a Thiago Cardozo con un toque de pelota y con el arco vacío remató desde el borde del área grande para el 1-0 parcial. Iban 29 minutos del segundo tiempo.

Pero ese gol en contra despertó al Pirata, que encontró la igualdad en su primera jugada profunda del complemento. Fue un pase largo de González Metilli y una especie de “cortina” de Lucas Passerini lo que permitió la carrera en soledad de Lautaro Gutiérrez. El atacante venció en velocidad a los defensores del León del imperio y definió abajo y al costado derecho de Lastra para el 1-1 parcial a los 37 minutos.

Estudiantes reaccionó tras esa anotación y tuvo dos chances muy claras para volver a ponerse en ventaja. La primera fue con un avance de Javier Ferreira por izquierda que terminó con una pifia increíble en la definición y la segunda fue con un desborde por derecha y el centro bajo para la llegada de Garnerone por la izquierda: el atacante remató por encima del travesaño de forma increíble.

El Celeste también tuvo sus chances. Una de ellas fue con un remate de González Metilli desde afuera del área. El disparo picó y se elevó, pero Landra se estiró bien para enviar el balón al tiro de esquina.

La búsqueda continuó con la combinación de Passerini y Gutiérrez. El centrodelantero aguantó de espaldas por la banda derecha y habilitó la carrera de Gutiérrez, que intentó un centro bajo que se desvió en Facundo Cobos, superó a Lastra y dio en el poste derecho del arco luego de recorrer toda la línea de gol.

La insistencia le dio premio al conjunto anfitrión. Tras un balón largo al área, Lucas Zelarayán pasó la pelota de pecho para la posición de Passerini, que con un estupendo remate de sobrepique colocó el balón contra el costado derecho del arco de Lastra para el 2-1 a los 50 minutos.

Parecía historia sentenciada, pero Belgrano tendría que sufrir. Un centro de Alejandro Cabrera cayó al área a la posición de Ferreira, que ganó bien de cabeza por el costado izquierdo e hizo volar a Thiago Cardozo para enviar el balón al tiro de esquina. Atajadón y final del partido: ganó el Pirata.

Con el triunfo, el Pirata llegó a 16 puntos y se ubica en la cuarta posición de la tabla en la Zona B; mientras que Estudiantes de Río Cuarto permanece penúltimo con seis unidades y último en las tablas de promedios y anual.

En la próxima fecha habrá clásico cordobés: El equipo de Ricardo Zielinski visitará a Talleres el domingo 4 de octubre, desde las 17. El León del imperio, por su parte, recibirá a Racing ese mismo día a las 21.30.

-SÍNTESIS-

Belgrano 2-1 Estudiantes de Río Cuarto.



Goles:

29’ST: Martín Garnerone (EST).

37’ST: Lautaro Gutiérrez (BEL).

50’ST: Lucas Passerini (BEL).



Formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca; Santiago Longo, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.



Estudiantes: Agustín Lastra; Matías Valenti, Gonzalo Maffini, Juan Antonini; Fernando Rodríguez, Alejandro Cabrera, Gonzalo González; Gabriel Alanís, Tomás González; Ibrahim Hésar y Mauro Valiente.

DT: Rubén Forestello.



Cambios:

ET: ingresó Lucas Passerini por Alcides Benítez (BEL).

21’ST: ingresó Francisco González Metilli por Franco Vázquez (BEL).

21’ST: ingresó Lautaro Gutiérrez por Nicolás Fernández (BEL).

28’ST: ingresó Javier Ferreira por Ibrahim Hésar (EST).

28’ST: ingresó Martín Garnerone por Mauro Valiente (EST).

29’ST: ingresó Ramiro Hernandes por Santiago Longo (BEL).

35’ST: ingresó Gonzalo Zelarayán por Juan Velázquez (BEL).

35’ST: ingresó Facundo Cobos por Fernando Rodríguez (EST).



Amonestados:

44’PT: Lisandro López (BEL).

45’ST: Facundo Cobos (EST).

45’ST: Juan Antonini (EST).

49’ST: Ramiro Hernandes (BEL).



Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Nahuel Viñas.



Estadio: Julio César Villagra.

Video: Liga Profesional.