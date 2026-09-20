Rosario Central venció a Argentinos en un duelo clave por la Tabla Anual

En el marco de la Zona B, Rosario Central recibió a Argentinos Juniors por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. El duelo disputado en el estadio Gigante de Arroyito contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Lucas Novelli.

El juego comenzó con dominio del equipo de Nicolás Diez, que tuvo una buena ocasión en la salida de un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda. Franco Vázquez ganó de cabeza, pero su remate se fue por el costado izquierdo del arco defendido por Axel Werner.

El arquero rafaelino tuvo oportunidad de volver a lucirse luego de una muy buena jugada de Hernán López Muñoz por el costado derecho que contó con la colaboración de Emiliano Viveros y Tomás Molina y acabó con el mediocampista dentro del área. El zurdazo del jugador del Bicho no fue el mejor y favoreció la intervención del arquero, que primero detuvo y luego controló la pelota.

Después de la polémica del partido con el tanto anulado a Tomás Molina por un supuesto offside en el pase previo a la definición del delantero, el Canalla consiguió la apertura del marcador.

Fue en su primera llegada: el avance por izquierda de Vicente Pizarro tras el pase en profundidad de Jaminton Campaz permitió al mediocampista enviar un centro pinchado al corazón del área para la llegada de Ignacio Ovando. Con un cabezazo cruzado al costado derecho de Brayan Cortés, Ovando abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo.

Ya en la segunda mitad del juego y con Argentinos adelantado, Rosario Central tuvo la chance de poner el segundo gol en un contragolpe conducido por Ángel Di María por la derecha. El Fideo habilitó a Campaz por el centro, pero el atacante recibió la presión de dos de los defensores que retrocedieron en la visita. Pese a eso, el colombiano sacó el disparo y superó al arquero, pero el balón fue despejado a pocos metros de la línea.

De un tiro de esquina llegó la siguiente ocasión para la Academia. Esta vez el balón fue jugado en corto y hacia atrás hasta que llegó el centro para la llegada de Navarro por el costado derecho del área chica. El mediocampista ganó de cabeza pero no pudo superar la buena intervención de Cortés, que rechazó la pelota.

Un nuevo desborde por la banda derecha tras el pase de Di María y el centro de Elías Verón casi se convierte en gol en contra de Vázquez, cuya intervención acabó haciendo que el balón de en la parte externa de la red por el lado izquierdo.

Una chilena de Agustín Sández tras un rechazo de Cortés en la salida de un tiro de esquina estuvo cerca de convertirse en el segundo de Central, pero nuevamente un cierre sobre la línea evitó el tanto del canalla.

La última fue para Campaz, que ganó de cabeza por el costado izquierdo tras un centro de Verón desde la derecha, pero su remate cruzó toda el área chica y no consiguió nadie que lo empuje hacia el arco para el 2-0.

Con el triunfo, Central alcanzó los 18 puntos e igualó la línea de Argentinos en el liderazgo de la Zona B; mientras que en la Tabla Anual el Bicho suma 47 puntos en la tercera posición y los rosarinos están una unidad por debajo, cuartos.

En la próxima fecha, el Canalla visitará a Banfield el lunes 5 de octubre desde las 21.15; mientras que al conjunto de Nicolás Diez le tocará recibir a Tigre, el sábado 3 desde las 19.15.

-SÍNTESIS-

Rosario Central 1-0 Argentinos Juniors.



Gol:

41’PT: Ignacio Ovando.



Formaciones:

Rosario Central: Axel Werner; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

DT: Jorge Almirón.



Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Claudio Bravo; Emiliano Viveros, Kevin Gutiérrez, Hernán Lóepz Muñoz, Nicolás Oroz; Tomás Molina y Gastón Verón.

DT: Nicolás Diez.



Cambios:

45’PT: ingresó Federico Navarro por Alan Rodríguez (CEN).

8’ST: ingresó Alan Alcaraz por Emiliano Viveros (ARG).

26’ST: ingresó Kevin Coronel por Franco Paredes (ARG).

26’ST: ingresó Gabriel Florentín por Nicolás Oroz (ARG).

38’ST: ingresó Matías Giménez Rojas por Claudio Bravo (ARG).

38’ST: ingresó Diego Porcel por Hernán López Muñoz (ARG).

41’ST: ingresó Giovanni Cantizano por Jaminton Campaz (CEN).

48’ST: ingresó Facundo Mallo por Ángel Di María (CEN).

48’ST: ingresó Gaspar Duarte por Elías Verón (CEN).



Amonestados:

24’ST: Franco Vázquez (ARG).

30’ST: Franco Ibarra (CEN).

43’ST: Ignacio Ovando (CEN).



Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Gigante de Arroyito.

Video: Liga Profesional.