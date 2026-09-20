San Lorenzo y Boca abren la actividad del domingo

Este domingo habrá acción por las dos zonas y duelo interzonal incluido en el marco del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. La actividad comenzará a las 14.45 y constará de cinco encuentros hasta entrada la noche.

14.45: San Lorenzo - Boca Juniors (Zona A)

En el marco de la Zona A, el primero de los partidos será en el estadio Pedro Bidegain y enfrentará a San Lorenzo con Boca Juniors. El árbitro del encuentro que comenzará a las 14.45 será Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por Hernán Mastrángelo. La transmisión de este encuentro correrá por cuenta de TNT Sports.

El Ciclón viene de empatar 1-1 con Independiente en condición de visitante en ocasión del debut como entrenador de Rubén Insúa. Con ese resultado llegó a los 11 puntos y está actualmente en la décima posición, a dos unidades de los puestos de clasificación a la próxima instancia; mientras que en la Tabla Anual está a ocho puntos de los puestos de copas.

Boca Juniors viene de clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana tras igualar como visitante con Sao Paulo; mientras que en el torneo obtuvo el triunfo ante Central Córdoba de Santiago del Estero por 3-1, resultado con el que llegó a 14 puntos y está actualmente sexto en la tabla de la Zona A. En la Tabla Anual está cuarto con 44 puntos y una victoria le permitiría alcanzar la línea de Argentinos Juniors, que es el escolta, aunque el Bicho también debe jugar su partido.

17: Rosario Central - Argentinos Juniors (Zona B)

Justamente el conjunto de La Paternal jugará uno de los dos partidos que iniciarán a las 17, ya que visitará a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito. El árbitro del encuentro será Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Lucas Novelli. La transmisión de este partido será de ESPN premium.

El Canalla viene de vencer a Tigre como visitante por 1-0, con lo que alcanzó 15 puntos y está en la quinta posición de la Zona B. En la Tabla Anual está en la sexta colocación con 43 unidades y enfrentará a un rival directo en el objetivo por clasificar a la Copa Libertadores del próximo año.

El Bicho suma 18 puntos y es el líder de la Zona B, con la chance de estirar la ventaja en caso de obtener la victoria, ya que sus escoltas jugaron sus encuentros por esta fecha. En su último partido empató con Gimnasia 1-1 pese a jugar con un futbolista menos y de esta manera mantuvo la punta del grupo, pero perdió el liderazgo de la Tabla Anual: con 47 puntos es escolta de Independiente Rivadavia de Mendoza.

17: Platense - Newell’s (Zona A)

El otro encuentro de las 17 será por la Zona A y medirá a Platense con Newell’s Old Boys. El partido se llevará a cabo en el estadio Ciudad de Vicente López y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Adrián Franklin. La transmisión de este encuentro será de TNT Sports.

El Calamar, que quedó eliminado de la Copa Libertadores pese a vencer a Fluminense por 2-1 en el encuentro de vuelta, se encuentra 13° en la tabla de la Zona A con nueve unidades, ya que por el torneo perdió en su última presentación frente a Estudiantes por 2-1 en condición de visitante.

Newell’s, por su parte, suma 13 puntos y está octavo en la zona debido a que en su último partido empató con Vélez Sarsfield por 1-1. En la Tabla Anual está 23° con 28 unidades, pero su preocupación pasa por la tabla de los promedios: no por su situación actual (está 25°), sino porque perderá su mejor campaña de las tres últimas y quedará cerca de la última posición.

19.15: Belgrano - Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

Por la Zona B la actividad continuará a partir de las 19.15 en el estadio Julio César Villagra. Belgrano recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en un jeugo que tendrá el arbitraje de Andrés Merlos, acompañado en el VAR por Nahuel Viñas. La transmisión de este partido será de ESPN premium.

El Pirata viene de empatar como visitante con Sarmiento de Junín por 1-1, resultado con el que llegó a los 13 puntos para ubicarse en la séptima posición de la tabla. Aunque ya está clasificado a la Copa Libertadores por ser el campeón del Torneo Apertura, el Celeste está actualmente undécimo, fuera de los puestos de Copa en la Tabla Anual con 39 unidades.

El León del imperio no está nada bien en el torneo. Suma apenas seis puntos y está penúltimo dentro de su grupo, solo por encima de Aldosivi, con el que pelea mano a mano por los últimos puestos de la Tabla Anual y la tabla de los promedios. De coincidir los dos en ambas tablas, ambos se irán al descenso. En su última presentación perdió como visitante frente a Instituto por 2-1.

21.30: Vélez Sarsfield - Tigre (interzonal)

El duelo interzonal de la fecha será en el estadio José Amalfitani, donde Vélez Sarsfield recibirá a Tigre a partir de las 21.30. El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Yamil Possi. La transmisión de este encuentro correrá por cuenta de TNT Sports.

El Fortín, contendiente importante por el liderazgo de la Tabla Anual, viene de empatar 1-1 como visitante de Newell’s y llegó a los 17 puntos en la Zona A, con los que está cuarto; mientras que en la Tabla Anual tiene 45 y está apenas tres por debajo de Independiente Rivadavia, el líder, en la tercera posición.

Tigre, por su parte, viene de perder como local ante Rosario Central por 1-0, con lo que quedó en la décima posición de su zona con 12 unidades, fuera de los puestos de clasificación. En la Tabla Anual también está lejos: tiene 32 puntos y está a nueve del último que está clasificando a la Copa Sudamericana actualmente.