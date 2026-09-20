Sionista visita La Paz en la continuidad de la Liga Provincial

Este domingo continuará la acción correspondiente a la Liga Provincial de Mayores de Básquet. El certamen tuvo actividad este sábado por las Zonas A y B y continuará este domingo con la undécima fecha de la Zona C, de la cual se disputarán cuatro encuentros.

Zona A

En la Zona A solo quedaba pendiente un encuentro que terminó en victoria de Sarmiento de Villaguay como local por 91-90 ante Social y Deportivo San José. Este resultado dejó a los villaguayenses en la sexta posición con récord 3-4; mientras que el elenco sanjosesino permanece último en la tabla con un acumulado de 1-6.

Zona B

En la Zona B del torneo hubo dos encuentros: uno en Concepción del Uruguay y el otro en Tala. En La Histórica ganó Zaninetti, que venció a Racing de Gualeguaychú por 75-65; mientras que en Tala hubo victoria del anfitrión, Atlético, por 72-66 ante Luis Luciano.

Este último partido tiene especial importancia tomando en cuenta que Tala estiró su ventaja en la cima del campeonato: tiene récord 7-1, mientras que sus perseguidores, que son Luis Luciano y Parque Sur, quedaron con un acumulado de 5-3.

Zona C

Este sábado habrá cuatro encuentros correspondientes a la Zona C del torneo. El más importante será en La Paz, donde Independiente recibirá al líder, el Centro Juventud Sionista, a partir de las 20.

Sioni, con récord 9-1, manda en la tabla de posiciones con una victoria de ventaja sobre Urquiza Santa Elena (8-2), que tendrá que recibir a Ciclista de Paraná, también desde las 20. Los dos encuentros restantes serán entre Recreativo y Quique, también desde las 20; y Estudiantes frente a Paracao, desde las 21. Quedará pendiente el partido entre Olimpia y Talleres que se disputará este lunes desde las 21.