Suspendieron la actividad del rugby seven y las Yaguaretés jugarán la final

Este domingo la organización de los Juegos Suramericanos 2026 decidió la postergación de la actividad prevista para la jornada como consecuencia de las tormentas que se desataron en la localidad de Rosario.

Además de la actividad de los Fan Fest, suspendida en las tres sedes (Santa Fe, Rosario y Rafaela) de la competencia, los torneos de Rugby 7 y Futbol que tenían actividad para esta jornada se reprogramaron para el lunes.

La postergación de la actividad en el Rugby 7 benefició a las selecciones argentinas de ambas ramas, que clasificaron a la final sin terminar la disputa de sus fases de grupos. De esta manera, ambos equipos irán por el oro.

El seleccionado masculino enfrentará a Chile este lunes 21 desde las 20.12 cuando este domingo estaba previsto que se midan con Brasil desde las 16.20; mientras que las Yaguaretés chocarán con Colombia, cuando este domingo debían enfrentar a Uruguay desde las 15.14.

De esta manera, el seleccionado femenino que cuenta con las entrerrianas Paula Pedrozo y Antonella Reding jugará por la medalla de oro ante un rival al que ya enfrentaron: con Colombia tuvieron su última presentación del sábado con victoria por 24-5.