Turismo Nacional: el paranaense Bastidas terminó quinto en Río Cuarto

Por la novena fecha del campeonato de la Clase 2 del Turismo Nacional, este domingo concluyó la actividad prevista para la fecha. Se disputaron series y final para definir al ganador de un fin de semana cargado de actividad.

En la primera de las series clasificatorias se impuso Gastón Iansa luego de seis minutos 11 segundos y 16 milésimas de competencia. Lo siguieron de cerca Juan Canela (a dos segundos y 478 milésimas) y Juan Eluchans (a dos segundos y 786 milésimas). El poleman ganó, pero no pudo garantizar la serie más rápida, ya que la segunda fue más veloz.

En la segunda batería se impuso Valentino Quattrocchi que, presionado por el paranaense Exequiel Bastidas, completó los cinco giros de carrera en seis minutos, ocho segundos y 511 milésimas. Este resultado llevó a Quattrocchi a partir como líder, seguido por Iansa y Bastidas.

Pese a largar en el tercer puesto, el paranaense no pudo aguantar la posición y en el desarrollo de la competencia terminó cediendo dos lugares hasta quedar en el quinto puesto. El de la capital entrerriana terminó ocho segundos y 919 milésimas por detrás del vencedor. Esto no impidió que se convierta en el líder del campeonato con cinco puntos de ventaja sobre Francisco Coltrinari y 16 respecto a Tomás Vitar.

El ganador de la carrera fue Iansa, que le ganó el duelo a Quattrocchi y se quedó con la victoria luego de completar los 18 giros en 22 minutos, 27 segundos y 142 milésimas. El escolta fue Quattrocchi a un segundo y 361 milésimas y el podio lo completó Juan Canela a seis segundos y 818 milésimas.

La próxima fecha del campeonato del Turismo Nacional encontrará a los pilotos de la categoría compitiendo en el Autódromo Ciudad de San Martín, en Mendoza, el fin de semana del 10 y 11 de octubre.

Resultados | Clase 2 | Turismo Nacional | Fecha 9 (en Río Cuarto)

1°) Gastón Iansa (Chevrolet): 22’27”142/1000.

2°) Valentino Quattrocchi (Toyota): a 1”361/1000.

3°) Juan Canela (Toyota): a 6”818/1000.

4°) Thomas Marchesín (Toyota): a 8”488/1000.

5°) Exequiel Bastidas (Toyota): a 8”919/1000.