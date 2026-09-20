Turquía ganó el partido de dobles y estiró la serie de Copa Davis

Andreozzi y Molteni no pudieron con la dupla turca y la serie está 2-1 a favor de Argentina.

Este domingo por la mañana se disputó el tercer punto de la serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. Tras el sábado perfecto con victorias de Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante, el equipo argentino afrontó el partido de dobles en el estadio Ruca Ché de Neuquén.

Guido Andreozzi y Andrés Molteni se enfrentaron a Arda Azkara y Yanki Erel por el tercer punto de la serie. Hubo un cambio: inicialmente Erel no iba a ser parte de este encuentro, pero por decisión del capitán del equipo turco reemplazó a Tuncay Duran, anunciado como parte del equipo de dobles.

De arranque se hizo cuesta arriba la acción para el equipo argentino, que se encontró quiebre abajo frente a su rival europeo. Turquía defendió ese quiebre y fue sólido en sus saques para quedarse con el primer set por 6/4.

El segundo set comenzó con las mismas condiciones. El equipo turco esta vez quebró en dos ocasiones para adelantarse por 3-0. Pese al intento de recuperación del equipo argentino con un quiebre que los devolvió a la pelea, la dupla compuesta por Azkara y Erel no dejó escapar la oportunidad, ganando el segundo parcial por 6/4 nuevamente.

El doble 6/4 le dio el primer punto de la serie a Turquía, que estiró la definición al cuarto partido de manera impensada. El duelo por el cuarto punto medirá a Francisco Cerúndolo con Mert Alkaya. Una victoria del argentino sentenciará la serie, mientras que una derrota forzará la disputa del quinto partido entre Tirante y Erel.