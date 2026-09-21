Aldosivi volvió a la victoria ante Atlético Tucumán y alimentó su ilusión de permanencia

Aldosivi de Mar del Plata derrotó a Atlético Tucumán por 1 a 0 este lunes en la continuidad de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Tomás Fernández, a los 11 minutos del segundo tiempo, fue el autor del único gol del partido en el estadio mundialista José María Minella.

El triunfo del equipo marplatense le permitió seguir soñando con la permanencia y darle una mano a River, para que momentáneamente siga en el octavo puesto de la Zona B del certamen de Primera División.

Tomás Fernández fue el encargado de darle la tan ansiada e importante victoria al Tiburón, a los 11 minutos del segundo tiempo, tras una jugada desde la derecha en conjunto con su compañero Santiago Moya.

Con este resultado, Aldosivi se despegó del Estudiantes de Río Cuarto en el fondo de la Tabla Anual. Sin embargo, al permanecer anteúltimo estaría descendiendo de todas maneras, ya que el conjunto cordobés también marcha con el peor promedio.

En el partido, la primera la tuvo la visita, con un tiro libre de Lautaro Godoy, que pasó cerca del ángulo del arquero del equipo de Mar del Plata. El Tiburón tuvo la suya en los pies de Fernández con un remate tras un buscapié de Nicolás Gaitán.

A los 18 de la primera parte, Lucas Castro estrelló su remate al costado del palo del arquero del Decano, Luis Ingolotti, luego de una buena combinación desde la derecha.

En el complemento, a los 8 minutos, Tomás Fernández tuvo el primer gol, pero Ingolotti se estiró con todo el cuerpo achicando las posibilidades del delantero; pero Fernández tuvo revancha, a los 11, desde la derecha con una jugada en conjunto con Moya, remató de primera para abrir el marcador con el único tanto del partido que le dio la victoria al equipo dirigido por Javier Sanguinetti.

A 3 minutos de los 40, el local consiguió ampliar el marcador, pero el VAR, comandado por Sebastián Habib, llamó al árbitro del encuentro, Sebastián Zunino, quien anuló el gol por fuera de juego de Leonardo Sigali, consigna NA.

En la próxima fecha, la cual se disputa casi al finalizar la ventana de amistosos de la FIFA, Aldosivi deberá visitar a Huracán el sábado 03 de octubre en el estadio Tomás Adolfo Ducó; mientras que Atlético Tucumán deberá enfrentarse a Barracas Central en el estadio Monumental Presidente José Fierro.