Básquet: Recreativo volvió a ganar y se acomodó en las posiciones

Recreativo ganó un partido importante y subió en la tabla de posicones de la Zona C.

Con la disputa de tres partidos, en la noche de este domingo se disputaron tres partidos correspondientes a la fecha 11 de la Zona C de la Liga Provincial de Básquet. en este marco, los equipos que se retiraron ganadores fueron Recreativo, Urquiza de Santa Elena y Paracao.

En el partido destacado, Recreativo superó a Quique Club por 71 a 66 y consiguió una nueva e importante victoria, lo que le permite seguir en ascenso en la tabla de posiciones de la Zona C de la competición que organiza la FBER.

Además, Ciclista estuvo cerca pero no pudo en Santa Elena frente a Urquiza al caer por 63 a 61, mientras que Paracao le dio otro golpe a Estudiantes al derrotarlo en el Parque en suplementario por 72 a 68, tras igualar en 59.

En tanto que la fecha continuará este lunes, a partir de 21, cuando se midan Olimpia y Talleres. En tanto que el miércoles, a las 20, completarán Independiente y Sionista.