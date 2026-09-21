“Boca festejó el inicio de la primavera en el Nuevo Gasómetro”, destacó Flotta

En su columna semanal del programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta se refirió al clásico del fin de semana disputado en el Bajo Flores: “La verdad es que Boca festejó la primavera en el Nuevo Gasómetro. San Lorenzo arrancó bien, pero creo que hubo un error de Insúa al plantear el partido con un 5-4-1 y después se retrasó mucho tras la expulsión de Insaurralde, además Farías no trabaja para atrás. La verdad es que con los laterales, Boca se hizo un festival”.

A lo que agregó: “Boca jugó bien. Tuvo muchos espacios y Paredes jugó por momentos solo, eso sumado a la técnica con la que cuenta, se hizo un festival. En el segundo tiempo llegaron los goles y el aguacero hizo que se cortara un poco el partido, si no fuera por el agua algunos contragolpes hubiesen sellado una goleada”.

En otro tramo, el Bicho destacó: “Arruabarrena trajo orden, encontró el equipo en defensa y también en el mediocampo. De todos modos, creo que le sigue faltando un 9 que defina la jugada porque Merentiel no es el 9 ideal que necesita”.

Además, Flotta se refirió a la caída de River a manos de Huracán: “Se acabó el inicio auspicioso de Ponzio. Parecía que se encaminaba a seguir con la levantada, pero hizo agua nuevamente. Tiene problemas en las dos áreas, sobre todo cuando lo atacan y da ventajas en el contragolpe”.

Y anexó: “Me gustó el planteo de Martínez con un 4-1-4-1, apretado, saliendo de contragolpe y le ganó bien a River”.

Enseguida destacó: “Encima Beltrán no está tan seguro en el arco y da ventajas. Con los millones que gastó no encuentra un rendimiento regular y volvieron los silbidos al Monumental”.

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