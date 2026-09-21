El “Cacique” del MTB dijo adiós: se retiró el entrerriano Catriel Soto

El ciclista de montaña entrerriano Catriel Soto, dos veces representante olímpico de Argentina (Londres 2012 y Río 2016), anunció este lunes su retiro de la alta competencia. Lo hizo a través de sus redes sociales Instagram y Facebook, donde agradeció a quienes lo acompañaron a través de su trayectoria.

“Después de tantos años, me despido de las competencias en el alto rendimiento deportivo. Hace ya mucho tiempo sabía que este momento estaba cada vez más cerca. Sin embargo, me resistía. Siempre encontraba una razón para seguir un poquito más, para intentarlo una vez más”, expresó el deportista nacido en Colón.

“Quizás esa pasión y ese amor profundo por lo que hacía fueron los que me llevaron a seguir adelante tantas veces, incluso cuando las cosas se ponían difíciles”, continuó el Cacique –el apodo que lo acompañó en su carrera– que consiguió diez títulos argentinos en la especialidad XCO (Cross Country Olímpico).

El integrante del equipo del español Carlos Coloma (Coloma Team) aseguró que puede decir con tranquilidad que dio su “máximo” durante toda su carrera deportiva. “Aproveché de la mejor manera posible cada oportunidad que apareció en el camino y traté siempre de dar lo mejor de mí”, manifestó.

Soto, nacido el 29 de abril de 1987, comenzó a competir en ciclismo a los ocho años y por invitación de un amigo, luego de haber sido arquero en el Club Defensores de Colón. No sospechaba que se consagraría campeón argentino 10 veces y ocho consecutivas entre 2010 y 2018.

“Me siento profundamente satisfecho y, sobre todo, agradecido por cada logro conseguido. Detrás de cada uno hubo sacrificio, esfuerzo, momentos difíciles, renuncias, alegrías y muchísimas personas que hicieron posible este camino”, indicó Soto, ganador del Premio Olimpia de Plata 2013.

“Hoy es momento de dejar atrás esa mochila que durante tantos años cargó sueños, ilusiones, amor y pasión, para darle lugar a nuevas aventuras, nuevos desafíos y nuevas oportunidades”, agregó el entrerriano que aclaró que todavía no tiene “un rumbo completamente claro” sobre su futuro.

En su posteo, Soto también destacó a quienes lo apoyaron en su trayectoria y agradeció: “Primero, a mi familia, que fue siempre el pilar más importante. Los que estuvieron en los buenos momentos y, especialmente, en los no tan buenos. Los que acompañaron, sostuvieron, entendieron ausencias y sacrificios y estuvieron siempre detrás de cada paso. A mis entrenadores, equipos, sponsors, compañeros, staff y a cada una de las personas que fueron formando parte de este camino”.

Sus participaciones olímpicas:

En Londres 2012 finalizó 26º en el circuito de Hadleigh Farm, de 34,1 kilómetros de extensión. Completó las seis vueltas con un tiempo de 1:35.13. El ganador fue el checo Jaroslav Kulhavy (1:29.07), seguido por el suizo Nino Schurter y el italiano Marco Aurelio Fontana, segundo y tercero respectivamente.

En Río 2016, también cerró la participación de la delegación argentina: finalizó 25º tras 1:42.01. El oro quedó en manos del Nino Schurter (1:33.28). Lo escoltaron Jaroslav Kulhavy (República Checa) y Carlos Coloma (España),

Una carrera de nivel internacional

A lo largo de su carrera, Soto fue campeón Panamericano Sub 23 de MTB en Santiago de Chile 2009; 10º en el Mundial UCI Sub 23 de Canberra, Australia en 2009; medallista de plata en el Panamericano de Puebla 2012; campeón panamericano de MTB en Catamarca 2016; campeón Latinoamericano de XCO y XCE en 2013; medallista de bronce en el Mundial UCI de XCE en Sudáfrica 2013; subcampeón del mundo XCE en Andorra y tercero en Noruega, 2013.

Participó tres veces de los Juegos Suramericanos (Odesur) y su mejor actuación fue el bronce en Santiago de Chile 2014; finalizó cuarto en Medellín 2010 y quinto en Asunción 2022. En Panamericanos obtuvo la medalla plateada en la prueba Cross Country masculina de Toronto 2015, también participó en Guadalajara 2014 y Lima 2019.

Entre sus logros también se destacan la medalla plateada en el Panamericano XCO por relevos de 2014; sus triunfos en los Grandes Premios de Valladolid y Jerez 2015. Consiguió una medalla dorada individual y plateada por equipos en el Panamericano de MTB en Paipa, Colombia, 2017; fue campeón nacional de Endurance 2011 en Potrero de los Funes; bronce panamericano de MTB en Pereira, Colombia, 2018; campeón nacional de Rally Cross 2014 y 2015, y alcanzó el 10º puesto del ranking mundial.