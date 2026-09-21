Independiente Rivadavia superó a Barracas Central y lidera la Tabla Anual

Independiente Rivadavia de Mendoza superó a Barracas Central por la mínima expresión, como visitante, en la continuidad de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Este lunes, José Florentín, de cabeza, a los 13 minutos del primer tiempo, anotó la única diferencia en el estadio Claudio Fabián Tapia.

El paraguayo conectó un centro preciso desde la derecha de Luciano Gómez y venció al arquero Marcelo Miño para abrir el marcador. La visita, dirigida por Alfredo Berti, había comenzado el partido con un planteo parejo, pero tras el gol adoptó una postura más replegada y apostó al contragolpe para administrar la ventaja ante un rival que buscó el empate durante los 90 minutos.

Barracas Central tuvo su primera aproximación clara a los 31 minutos, aunque no logró definir ante una defensa visitante que se mantuvo ordenada. Los locales reclamaron un penal por una infracción sobre Maximiliano Salas, pero la jugada fue anulada por posición adelantada del delantero. Sobre el cierre del primer tiempo, el propio Salas ejecutó un tiro libre que el arquero Nicolás Bolcato contuvo sin inconvenientes.

En el complemento, Independiente Rivadavia estuvo cerca de ampliar la ventaja en una contra veloz: un pase filtrado de Matías Fernández dejó mano a mano a Fabrizio Sartori ante Miño, que resolvió con una tapada. El Guapo insistió en los minutos finales, pero no logró vulnerar la resistencia mendocina y el encuentro se cerró con el 1-0 inicial.

A los 81 minutos se produjo un episodio fuera de lo habitual: Rodrigo Insúa salió a cortar por la banda ante el ingresado Tomás Bottari, lo derribó y, en la caída, el jugador de la Lepra golpeó una de las muletas de Berti, quien se encontraba cerca de la línea de cal por una lesión que atraviesa. El árbitro Nicolás Lamolina, con Silvio Trucco en el VAR, sancionó la infracción con tarjeta amarilla para el defensor de Barracas.

Con el triunfo, Independiente Rivadavia llegó a los 51 puntos en la Tabla Anual, con una diferencia de tres unidades sobre Vélez y de cuatro sobre Boca Juniors. En la Zona B del Clausura, el equipo mendocino sumó 17 puntos y trepó al tercer puesto, a uno de distancia de Rosario Central y de Boca Juniors, punteros de ese grupo.

Barracas Central, por su parte, quedó en la 12ª posición de su zona con 11 unidades. El próximo compromiso del Guapo será como visitante ante Atlético Tucumán, el sábado 3 de octubre a las 17:00. Independiente Rivadavia, que quedó eliminado de la Copa Argentina, recibirá a Gimnasia de La Plata el viernes 2 de octubre a las 21:30, con el objetivo de mantener su posición entre los ocho equipos que clasifican al Reducido, señala Infobae.