Las entrerrianas Paula Pedrozo  y Antonella Reding lograron el oro en los Juegos Suramericanos

La villaguayense Antonella Reding se suma a los medallistas entrerrianos en los Odesur.

Con presencia entrerriana, las Yaguaretés derrotaron a su par de Colombia por 33 a 5 y se consagraron campeonas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este lunes, el seleccionado argentino femenino de rugby seven integrado por la villaguayense Antonella Reding y la concordiense Paula Pedrozo, festejó en lo más alto del podio en el Hipódromo de Rosario.

Tras la suspensión por mal tiempo del domingo, las chicas argentinas no dejaron lugar a dudas y derrotaron a las Cafeteras con tries de Candela Delgado, Cristal Escalante, Talía Rodich, Mariel Velay y Abril Romero, más cuatro conversiones de Sofía González.

El tercer puesto quedó en poder de la selección de Paraguay, que superó a su par de Uruguay por 22 a 12 en el compromiso por la medalla de bronce, disputado previo a la gran final entre argentinas y colombianas.

A lo largo del certamen, Las Yaguaretés vencieron a Perú (46-0), Chile (40-0), Paraguay (48-0) y Colombia (24-5) para llegar a la gran final, donde se impusieron por el ya mencionado 33 a 5 ante las Cafeteras.