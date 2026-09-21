Patronato empató con Chicago en otra “final” por la permanencia

Patronato empató 1 a 1 este lunes por la 30ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional y quedó a un punto por encima de la zona de descenso, donde están Chacarita Juniors y Güemes de Santiago del Estero. El equipo paranaense se adelantó con gol de Renzo Reynaga, a los 28 minutos del primer tiempo. Pero Tomás Rodríguez, a los 10 del segundo, lo igualó para el Torito.

El Santo salió decidido a jugar el partido como una verdadera final. Fue inteligente para cerrar los espacios, marcar en toda la cancha, ganar la segunda pelota y atacar en los momentos más oportunos. De hecho generó las mejores jugadas y antes de los 10 minutos ya contaba con dos llegadas en su haber: un remate desviado de Salas y otro de Barinaga, tras un desborde de Pereyra.

Sin embargo, la apertura del marcador llegaría desde el punto del penal: Meritello, tras una serie de rebotes, fue tomado dentro del área por Palazo y el árbitro cobró la pena máxima. Iban 28 minutos, cuando Reynaga ejecutó abriendo el pie para colocar la pelota a la izquierda del arquero y colocó el 1 a 0.

El Torito de Mataderos estuvo cerca de empatarlo tras una acción de Ocampo, a los 37 minutos. Pero un tiro libre de Barinaga que pasó cerca del ángulo superior derecho de Masuero y un remate desviado de Reynaga, pudieron haber aumentado la ventaja para los dirigidos por Marcelo Fuentes.

Nueva Chicago salió el complemento con modificaciones y avisó con Ocampo, bien achicado por el arquero Sosa. Pero, a los 10 minutos, Tomás Rodríguez remató desde afuera del área, la pelota se le movió a Sosa y tras pegar en el palo se coló para el 1 a 1. Fue un golpe duro para el cuadro de Villa Sarmiento, merecedor de algo más en Mataderos.

A partir de ahí, el trámite se hizo de ida y vuelta, porque el local se envalentonó y la visita no se refugió atrás, sino que peleó de igual a igual. Incluso llegó varias veces por derecha con Salas y en una de las más claras no pudo aprovechar Barolín al impactar la pelota con su pecho.

Otro pelotazo frontal dejó mal parado a Meritello tras un mal pique y Chicago estuvo cerca de darlo vuelta. Más tarde, Pérez remató apremiado por la marca de Evangelista y Sosa atajó en el primer palo. Pasada la media hora, el exPatronato Gissi tuvo la chance pero el propio Meritello salvó el arco Rojinegro.

Heredia, que ingresó por Barolín a los 26 minutos, tuvo dos chances para converrir. En la primer, tras un centro de Salas desde la derecha, su cabezazo salió por encima del travesaño. Pasada la media hora, disparó desviado de media distancia. En tiempo cumplido, Barinaga probó sin éxito desde afuera del área y Salas resolvió mal una contra que pudo haber sido el premio al esfuerzo del elenco paranaense.

El empate dejó a Patronato con 31 puntos en el 16º lugar de la tabla, a uno de Chacarita (30) y ocho de Güemes (23), ambos en descenso directo. Chicago, por su parte, quedó con 33 unidades, en el 15º puesto de la Zona B.

El próximo compromiso de Patrón será el domingo desde las 16 frente a San Martín de San Juan en el Grella, pero luego tendrá otros dos duelos directos por la permanencia ante Chacarita (a puertas cerradas) y Güemes, de visitante y local, respectivamente.

Síntesis:

Nueva Chicago 1: Facundo Masuero; Bruno Palazzo, Román Zalazar, Dylan Gissi, Diego Arroyo; Alejo González; Tomás Rodríguez, Evelio Cardozo, Ramiro Balbuena; Thiago Ocampo y Facundo Castro. DT: Gastón Lotito.

Patronato 1: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Nahuel Genez; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Renzo Reynaga y Joaquín Barolín. DT: Marcelo Fuentes.

Goles: 28m PT Renzo Reynaga, de penal (P); 10m ST Tomás Rodríguez (NC).

Cambios: en el ST, 0m Mauro Pérez por Balbuena y Iván Antunes por Palazzo (NC); 9m Nazareno Petracca por Cardozo (NC); 26m Facundo Heredia por Barolín (P); 33m Hernán Rivero por Reynaga (P); 34m Gonzalo Paz por Zalazar (NC); 45m Benjamín Bravo por Pereyra (P); 45 +3 Maximiliano Rogosky por Rodríguez.

Amonestados: Palazzo (NC); Rueda (P), Masuero (NC).

Árbitro: Fabrizio Llobet.

Estadio: República de Mataderos.