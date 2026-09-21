Primera Nacional: Patronato, ante otro partido clave por la permanencia

Ante Nueva Chicago, Patronato afrontará otro partido clave por la permanencia en la PN.

Patronato visitará a Nueva Chicago en un partido válido por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional. Con muchas bajas por lesiones, el equipo que dirige técnicamente Marcelo Fuentes afrontará un nuevo partido clave en su lucha por la permanencia. El coteo se jugará desde las 19 y será controlado por Fabricio Llobet.

Hasta hace algunas fechas Chacarita favorecía con sus resultados a que Patronato no cayera en zona de descenso, pero esta vez el Funebrero le metió presión al elenco paranaense ya que goleó a Quilmes por 3 a 0 y lo igualó en las posiciones.

Para jugar ante el Torito de Mataderos, el DT Fuentes deberá armar un auténtico rompecabezas entre lesionados y sancionados. Las principales dudas están en la defensa y en el ataque.

Una de las incógnitas de Fuentes es quién reemplazará a Santiago Piccioni (suspendido por cinco amarillas). Una opción sería que Heredia se desempeñe como lateral y Evangelista vuelva a la zaga central, mientras que otra posibilidad es la continuidad del exFlandria en la banda y el retorno de Moreyra a la zona central de la última línea.

Por otra parte, en el ataque todo indicaría que Franco Soldano volvería a ser parte de los convocados, es más, estaría desde el arranque ya que el entrenador no posee demasiadas variantes frente a tantas lesiones.

De esta manera, Patrón podría saltar a la cancha con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Moreyra o Evangelista, Heredia o Evangelista; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Soldano, Reynaga.