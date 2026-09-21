Tilcara recibirá a más de 600 jugadores en el XIV Encuentro Nacional M13 “Miguel Barrios”

El rugby infantil se dará cita el próximo sábado en el Quincho de la Ruta 18.

El Club Tilcara llevará adelante este sábado 26 de septiembre una nueva edición del Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios", uno de los eventos más importantes del rugby infantil de la región. La actividad se desarrollará desde las 9 en la sede de Sauce Montrull, El Quincho de la Ruta 18 (kilómetro 18), y reunirá a más de 600 jugadores provenientes de distintos puntos del país.

La jornada volverá a rendir homenaje a Miguel Barrios, uno de los grandes formadores de la institución, cuyo legado continúa vigente en cada edición de un encuentro que tiene como principal objetivo fomentar los valores del rugby, la amistad, el compañerismo y la integración entre los jóvenes deportistas.

En total, serán 25 los clubes que participarán del evento, transformando al predio verde y negro en un verdadero punto de encuentro para el rugby infantil argentino. Llegarán delegaciones de Córdoba Rugby Club, Areco Rugby Club, La Salle Jobson, Club Atlético Estudiantes, Jockey Club de Rosario, Universitario de Santa Fe, CRAI, Taraguy Rugby Club, Universitario de Córdoba, Paraná Rowing Club, San Patricio Rugby Club, Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR), Cha Roga Club, Sixty Rugby Club, La Paz Rugby, San Juan Rugby Club, Curupaytí, Santa Fe Rugby Club, Aranduroga Rugby Club, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Tigre Rugby Club, CURNE y Tucumán Lawn Tennis, además del propio Club Tilcara.

Como ocurre tradicionalmente, el encuentro no tendrá carácter competitivo ni coronará campeones. El espíritu estará puesto en el juego, la camaradería y la posibilidad de compartir experiencias entre chicos de distintas provincias, fortaleciendo los lazos que caracterizan al rugby desde sus categorías formativas.

La organización trabaja desde hace varios meses en los detalles logísticos para recibir a las delegaciones y garantizar una jornada inolvidable para jugadores, entrenadores y familias. Una vez más, Tilcara abrirá sus puertas para celebrar una verdadera fiesta del rugby infantil, manteniendo viva una tradición que se ha convertido en un clásico del calendario nacional.

Lanzamiento oficial

Este martes a partir de las 19 en el predio Ramón Brandolín, ubicado en la intersección de las calles Zapata y Huergo, de Paraná, el Club Tilcara oficializará la Edición 2026 del Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios en conferencia de prensa.

Dirán presentes jugadores, entrenadores y dirigentes de la institución, para brindar detalles referidos al trascendental evento que se viene.

Fuente: NG Digital