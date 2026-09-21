Torneo Clausura: Independiente Rivadavia irá por más ante Barracas

Independiente Rivadavia irá por los tres puntos para seguir en la cima de la general en soledad.

Barracas Central e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este lunes, desde las 19, en el Estadio Claudio Tapia por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El Guapo viene de igualar 1-1 con Banfield y no levanta cabeza, mientras que la Lepra mendocina busca afianzarse en puestos de playoffs y mantener el liderato de la tabla anual.

El Guapo no logra levantar cabeza y acumula siete partidos sin ganar: seis fueron por el campeonato local y el restante por la Copa Argentina, donde perdió 3-1 frente a Estudiantes y quedó eliminado en los octavos de final.

En esta fecha, ante el mejor equipo de la temporada, Barracas va por un triunfo que le permita seguir soñando con la clasificación a los octavos de final del Clausura.

Por su parte, la Lepra mendocina viene de sufrir un duro golpe en la Copa Argentina. Tras igualar 1-1 con Atlético Tucumán, cayó 3-2 en los penales y quedó eliminado del torneo en cuartos de final poniéndole punto final a su sueño de bicampeonato.

Sin embargo, Independiente Rivadavia se encuentra líder de la tabla anual con 48 puntos y depende de sí mismo para quedarse con el título, y el primer paso en el cierre del año será ganarle al Guapo de visitante.

FORMACIONES

BARRACAS CENTRAL

Marcelo Miño; Damián Martín, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Elías Pereyra; Iván Tapia, Dardo Miloc, Tomás Porra; Gonzalo Maroni, Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Nicolás Bolcato; Luciano Gómez o Alex Vigo, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Maximiliano Salas, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Nicolás Lamolina. VAR: Silvio Trucco. Cancha: Barracas Central. Hora: 19 (TNT Sports).