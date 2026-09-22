Básquet: Emilia Serfaty concentra en Puerto Iguazú con la selección argentina U15

La basquetbolista del CAE, Emilia Serfaty, afrontará la Copa Kenia del 24 al 27 de septiembre.

La jugadora del Club Atlético Estudiantes de Paraná, Emilia Serfaty, concentra con la selección argentina U15 Femenina de básquet, con miras a la Copa Kenia. El plantel nacional desarrolla sus entrenamientos en Puerto Iguazú, Misiones, del 20 al 27 de septiembre como parte de su preparación rumbo al certamen internacional.

Serfaty, que será la única representante entrerriana dentro del plantel nacional, viene de disputar el Final Four de la Liga Federal Femenino U15 con Estudiantes en cancha de Lanús. El CAE no pudo en semifinales con el local.

Posteriormente, entre el 24 y el 27 de septiembre, la selección argentina participará de la Copa Kenia, competencia que tendrá como escenarios las ciudades de Puerto Iguazú y Foz de Iguazú.