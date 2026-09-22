Básquet: Olimpia le ganó a Talleres y se metió en la discusión

Olimpia se quedó con un partido complicado ante Talleres y subió en las posiciones.

En la continuidad de la undécima fecha 11 de la Zona C de la Liga Provincial de Básquet, Olimpia le ganó por 74 a 71 a Talleres. De esta forma, el CAO dio un paso importante en las posiciones y se quedó con un partido, parejo, cambiante y con final cerrado.

El elenco que dirige técnicamente Pedro Ayala debió exigirse ante un rival que, a pesar de las ausencias de Lisandro Ruiz Moreno, Federico Fernández y Pablo Bandeo, se las ingenió y mostró carácter para dar pelea en cancha ajena, señala Paraná Deportes.

En el elenco ganador, Nicolás Agasse fue el goleador con 23 puntos, además de la buena labor de Lautaro Vilotta con 19 tantos y cinco asistencias. En la visita, Aitor Echandi convirtió 18 puntos, mientras que Matías Stival registró 17 unidades y 9 rebotes.

Con esta victoria, el Azulgrana ahora registra un record de siete victorias y cuatro derrotas, lo que le permite igualar la línea de Ciclista y discutir por el cuarto lugar de la tabla de posiciones de Grupo C.

La fecha 11 de este grupo se cerrará en la noche de este miércoles, será cuando en la ciudad de La Paz se enfrenten Independiente y el Centro Juventud Sionista.