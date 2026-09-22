Básquet: Rocamora, La Unión y Central Entrerriano debutarán de visitante en la Liga Argentina

En su estreno, La Unión de Colón visitará a Provincial de Rosario el 17 de octubre.
La próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol que contará, nuevamente, con tres equipos entrerrianos, ya tiene fixture confirmado. La campaña comenzará el jueves 15 de octubre y la fase regular se extenderá hasta fines de abril. Participarán 34 equipos divididos en dos conferencias, entre ellos, Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, La Unión de Colón y Central Entrerriano de Gualeguaychú.
La jornada inaugural, a celebrarse el jueves 15 de octubre, contará con dos partidos. Por la Conferencia Norte se enfrentarán Unión de Santa Fe ante Bochas Sport de Colonia Caroya y por la Conferencia Sur harán lo propio Quilmes de Mar del Plata frente a River Plate, uno de los ascendidos.
El 16 de octubre será el turno de Rocamora y Central Entrerriano: el Rojo visitará a Centenario de Venado Tuerto, mientras que el Rojinegro hará lo propio ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Por su parte, al día siguiente, La Unión se medirá en Rosario ante Provincial.
De acuerdo a lo informado por el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC), los 34 equipos serán divididos en dos zonas de 17 elencos cada una. La fase regular se disputará bajo un formato todos contra todos, dentro de cada conferencia, por lo que cada club jugará un total de 32 encuentros. Del 22 de diciembre al 8 de enero está programado el respectivo receso por las fiestas. El último partido de la fase regular será el 20 de abril.
La primera instancia de playoffs será la Reclasificación entre los equipos que finalicen del 5º al 12º lugar de cada conferencia. Los ganadores de cada cruce se medirán en octavos de final contra aquellos elencos que hayan terminado la fase regular del 1º al 4º puesto de su zona. Para la instancia de cuartos de final, los cuatro equipos surgidos de la Conferencia Sur se cruzarán con los cuatro de la Conferencia Norte estableciendo así la llave que continuará hasta la serie Final por el Ascenso a la Liga Nacional.
La actividad de las primeras dos semanas de competencia será la siguiente:
Jueves 15 de octubre
Unión de Santa Fe - Bochas Sport de Colonia Caroya
Quilmes de Mar del Plata - River Plate
Viernes 16 de octubre
Centenario de Venado Tuerto - Tomás de Rocamora
Gimnasia La Plata - Central Entrerriano
Sábado 17 de octubre
Comunicaciones de Mercedes - El Ceibo de San Francisco
Santa Paula de Gálvez - Bochas Sport de Colonia Caroya
Provincial de Rosario - La Unión de Colón
Unión de Mar del Plata - River Plate
Domingo 18 de octubre
Jujuy Básquet - Hindú Club
Deportivo Viedma - Pico FC
Gimnasia La Plata - Ciclista Juninense
Deportivo Norte - Tomás de Rocamora
Quilmes de Mar del Plata - Central Entrerriano
Lunes 19 de octubre
Mitre de Posadas - El Ceibo de San Francisco
Regatas de San Nicolás - Centenario de Venado Tuerto
Martes 20 de octubre
Salta Basket - Hindú Club
Santa Paula de Gálvez - Barrio Parque
La Unión de Colón - Pergamino Básquet
Unión de Mar del Plata - Central Entrerriano
Villa Mitre - Pico FC
Miércoles 21 de octubre
Unión de Santa Fe - Barrio Parque
Villa San Martín - El Ceibo
Jueves 22 de octubre
Bochas Sport de Colonia Caroya - Sportivo Suardi
Tomás de Rocamora - Pergamino Básquet
Viernes 23 de octubre
Riachuelo - Santa Paula de Gálvez
Sábado 24 de octubre
Central Entrerriano - Pergamino Básquet
La Unión de Colón - River Plate
Regatas de San Nicolás - Deportivo Norte
Domingo 25 de octubre
Amancay Club - Santa Paula de Gálvez
Centenario de Venado Tuerto - Gimnasia La Plata
Ciclista Juninense - Quilmes de Mar del Plata
Lunes 26 de octubre
Villa San Martín - Mitre de Posadas
Tomás de Rocamora - River Plate
Regatas de San Nicolás - Racing Club de Avellaneda
Martes 27 de octubre
Hindú Club - Bochas Sport de Colonia Caroya
Independiente BBC - Santa Paula de Gálvez
San Isidro - Riachuelo
Centenario de Venado Tuerto - Unión de Mar del Plata
Deportivo Norte - Gimnasia La Plata
Pico FC - Quilmes de Mar del Plata
Miércoles 28 de octubre
El Ceibo - Riachuelo