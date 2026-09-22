Básquet: Rocamora, La Unión y Central Entrerriano debutarán de visitante en la Liga Argentina

En su estreno, La Unión de Colón visitará a Provincial de Rosario el 17 de octubre.

La próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol que contará, nuevamente, con tres equipos entrerrianos, ya tiene fixture confirmado. La campaña comenzará el jueves 15 de octubre y la fase regular se extenderá hasta fines de abril. Participarán 34 equipos divididos en dos conferencias, entre ellos, Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, La Unión de Colón y Central Entrerriano de Gualeguaychú.

La jornada inaugural, a celebrarse el jueves 15 de octubre, contará con dos partidos. Por la Conferencia Norte se enfrentarán Unión de Santa Fe ante Bochas Sport de Colonia Caroya y por la Conferencia Sur harán lo propio Quilmes de Mar del Plata frente a River Plate, uno de los ascendidos.

El 16 de octubre será el turno de Rocamora y Central Entrerriano: el Rojo visitará a Centenario de Venado Tuerto, mientras que el Rojinegro hará lo propio ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Por su parte, al día siguiente, La Unión se medirá en Rosario ante Provincial.

De acuerdo a lo informado por el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC), los 34 equipos serán divididos en dos zonas de 17 elencos cada una. La fase regular se disputará bajo un formato todos contra todos, dentro de cada conferencia, por lo que cada club jugará un total de 32 encuentros. Del 22 de diciembre al 8 de enero está programado el respectivo receso por las fiestas. El último partido de la fase regular será el 20 de abril.

La primera instancia de playoffs será la Reclasificación entre los equipos que finalicen del 5º al 12º lugar de cada conferencia. Los ganadores de cada cruce se medirán en octavos de final contra aquellos elencos que hayan terminado la fase regular del 1º al 4º puesto de su zona. Para la instancia de cuartos de final, los cuatro equipos surgidos de la Conferencia Sur se cruzarán con los cuatro de la Conferencia Norte estableciendo así la llave que continuará hasta la serie Final por el Ascenso a la Liga Nacional.

La actividad de las primeras dos semanas de competencia será la siguiente:

Jueves 15 de octubre

Unión de Santa Fe - Bochas Sport de Colonia Caroya

Quilmes de Mar del Plata - River Plate

Viernes 16 de octubre

Centenario de Venado Tuerto - Tomás de Rocamora

Gimnasia La Plata - Central Entrerriano

Sábado 17 de octubre

Comunicaciones de Mercedes - El Ceibo de San Francisco

Santa Paula de Gálvez - Bochas Sport de Colonia Caroya

Provincial de Rosario - La Unión de Colón

Unión de Mar del Plata - River Plate

Domingo 18 de octubre

Jujuy Básquet - Hindú Club

Deportivo Viedma - Pico FC

Gimnasia La Plata - Ciclista Juninense

Deportivo Norte - Tomás de Rocamora

Quilmes de Mar del Plata - Central Entrerriano

Lunes 19 de octubre

Mitre de Posadas - El Ceibo de San Francisco

Regatas de San Nicolás - Centenario de Venado Tuerto

Martes 20 de octubre

Salta Basket - Hindú Club

Santa Paula de Gálvez - Barrio Parque

La Unión de Colón - Pergamino Básquet

Unión de Mar del Plata - Central Entrerriano

Villa Mitre - Pico FC

Miércoles 21 de octubre

Unión de Santa Fe - Barrio Parque

Villa San Martín - El Ceibo

Jueves 22 de octubre

Bochas Sport de Colonia Caroya - Sportivo Suardi

Tomás de Rocamora - Pergamino Básquet

Viernes 23 de octubre

Riachuelo - Santa Paula de Gálvez

Sábado 24 de octubre

Central Entrerriano - Pergamino Básquet

La Unión de Colón - River Plate

Regatas de San Nicolás - Deportivo Norte

Domingo 25 de octubre

Amancay Club - Santa Paula de Gálvez

Centenario de Venado Tuerto - Gimnasia La Plata

Ciclista Juninense - Quilmes de Mar del Plata

Lunes 26 de octubre

Villa San Martín - Mitre de Posadas

Tomás de Rocamora - River Plate

Regatas de San Nicolás - Racing Club de Avellaneda

Martes 27 de octubre

Hindú Club - Bochas Sport de Colonia Caroya

Independiente BBC - Santa Paula de Gálvez

San Isidro - Riachuelo

Centenario de Venado Tuerto - Unión de Mar del Plata

Deportivo Norte - Gimnasia La Plata

Pico FC - Quilmes de Mar del Plata

Miércoles 28 de octubre

El Ceibo - Riachuelo