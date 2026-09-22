Juegos Deportivos Entrerrianos: Concordia abrió la etapa decisiva

Hubo actividad en hockey sobre césped, atletismo y natación en la Capital del Citrus.

Concordia recibió la primera etapa de las finales provinciales de los Juegos Deportivos Entrerrianos 2026, que reunieron a alrededor de 450 deportistas, entrenadores, profesores y acompañantes de distintos puntos de la provincia. La propuesta constituye una instancia clave dentro del proceso clasificatorio rumbo a las competencias nacionales.

Durante las jornadas se disputaron las disciplinas de hockey sobre césped Sub14, atletismo Sub15 y natación Sub14, en sus ramas femenina y masculina, con competencias desarrolladas en el Polideportivo Municipal y el Club Salto Grande. El acto inaugural tuvo lugar en las instalaciones del Club Estudiantes y contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales.

En ese marco, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, valoró el esfuerzo de deportistas, entrenadores, dirigentes y familias que acompañan el proceso formativo y destacó la importancia de generar espacios de competencia y encuentro para las juventudes entrerrianas.

La actividad también contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia. La viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza transmitió el saludo del intendente y destacó la importancia de recibir a delegaciones de toda la provincia, poniendo en valor la competencia, el compañerismo y los valores que promueve el deporte.

Por su parte, la subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, destacó las tareas realizadas para acondicionar la infraestructura deportiva que albergó las competencias, particularmente la pista de atletismo y la cancha de hockey sobre agua. Participaron además el director General de Deporte Social y Educativo de la provincia, Ricardo Lupi; el secretario de Desarrollo Humano de Concordia, Carlos Gatto; y los concejales Celeste Fuscado, Verónica Del Boca y Mauricio Rey.

El calendario continuará el 24 y 25 de septiembre en Gualeguaychú, con la segunda final provincial que incluirá básquet 3x3, vóley y vóley playa y reunirá a unos 330 participantes. Luego será el turno de Deporte Adaptado en Concepción del Uruguay y, en octubre, de la instancia destinada a personas adultas mayores en La Paz.