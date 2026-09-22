Santa Fe 2026: Las Leonas y Los Leones conquistaron el oro

Las Leonas lograron la medalla dorada y recuperaron el reinado ante las trasandinas.

Las selecciones argentinas de hockey sobre césped conquistaron la medalla dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En la vecina capital provincial, ambas finales fueron ante Chile y concluyeron con una sonrisa para los equipos Albicelestes. Las Leonas golearon 5 a 0, mientras que Los Leones se impusieron 3 a 1.

Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y Lourdes Pishton (dos) anotaron los goles para las damas, que recuperaron el trono que habían perdido en 2022, justamente, frente al representativo trasandino.

Cabe destacar que desde que el hockey sobre césped femenino forma parte de los Juegos Suramericanos, en 2006, Las Leonas conquistaron cuatro medallas doradas y una plateada. Cabe destacar que en la edición de Medellín 2010 la disciplina no se disputó.

Por su parte, Los Leones se impusieron 3 a 1, gracias a las conquistas de Santiago Tarazona (fue su despedida con la camiseta de la selección), Martín Ferreiro y Franco Agostini. El descuento para la visita llegó a través de Ignacio Contardo.