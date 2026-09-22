“Siento que el equipo ha evolucionado y me siento representado”, destacó Fuentes

Luego del empate 1 a 1 frente a Nueva Chicago, en Mataderos, el entrenador de Patronato, Marcelo Fuentes, analizó la actuación de su equipo. El DT valoró el crecimiento futbolístico tras casi un mes al mando del plantel y reafirmó su respaldo a los jugadores de cara a la recta final del torneo.

“Me quedan sensaciones encontradas. Por un lado, pudimos sumar nada más que un punto por la manera en que fuimos y la propuesta que mostramos; creo que hicimos méritos para quedarnos con algo más. Pero, por otro lado, hay que valorar la entrega y que nos llevamos algo para mantenernos en la pelea”.

Enseguida, el bonaerense destacó: “Llevamos casi 28 días de trabajo y siento que los jugadores han evolucionado y me siento representado por lo que mostraron en la cancha. De hecho, considero que el primer tiempo que jugamos en Mataderos fue lo mejor desde que llegué al club. Fue el partido en el que más situaciones generamos cerca del área rival. Es más fácil defender un 2-0 que un 1-0, pero lamentablemente no pudimos cerrarlo antes”.

En otro tramo se refirió al gol del rival y defendió a Alan Sosa: “El arquero tiene que convivir con la ingratitud permanente. Hay que recordar que el fin de semana pasado no arrancamos perdiendo a los 60 segundos gracias a Alan. En el primer tiempo descolgó muy bien los centros y estuvo firme. Si tengo que ponerle una nota al rendimiento general del equipo en todas las líneas, considero que fue de siete u ocho puntos”.

Enseguida retomó el análisis del encuentro en Mataderos: “En los últimos minutos arriesgamos cambiando el sistema, armando una línea con cinco volantes y un solo punta, buscando refrescar las bandas para tirar centros y aprovechar la velocidad por derecha. Quizás nos desordenamos un poco de mitad de cancha para adelante al ir a buscarlo, pero la línea de cuatro y el volante central defendieron con mucha solidez todo lo que les tiraron.

Para el final, Fuentes se refirió a lo que se viene en la recta final de la temporada: “Los partidos que quedan se tienen que jugar estrictamente como finales. Ya pusimos la cabeza en el próximo objetivo que es San Martín de San Juan de local. Veremos en la semana cómo evolucionan algunos futbolistas lesionados cuando tengan el alta médica, pero nadie tiene el puesto asegurado”.

Y cerró: “Los 11 que jugaron hoy (por el partido en Mataderos) lo hicieron muy bien y demostraron que están a la altura”.