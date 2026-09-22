Sóftbol: en Paraná, Argentina le ganó al campeón del mundo por los Juegos Odesur

La selección argentina masculina de sóftbol, que cuenta con varios paranaenses en sus filas, comenzó de la mejor manera su camino por los Juegos Suramericanos que tienen como una de las subsedes a la ciudad de Paraná.

En el Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel, en primer turno, la Albiceleste superó sin inconvenientes por 16 corridas a 0 a Bolivia. A segundo turno, Argentina hizo lo propio con Venezuela, pero por 9 a 5. El elenco venezolano es el campeón del mundo, ni más ni menos.

En el primer partido, el dueño de casa no tuvo inconvenientes en quedarse con la victoria ante un rival que está comenzando a transitar su camino por la disciplina. En el segundo, en el duelo de candidatos a pelear por la medalla de oro, el anfitrión mostró sus credenciales y se quedó con una estupenda victoria.

Este martes, el elenco que es dirigido técnicamente por el paranaense Alberto Guerrinieri enfrentará a Perú con el objetivo de alcanzar su tercera victoria en fila. El elenco se disputará desde las 19.