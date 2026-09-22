Turismo Carretera: Kissling, y su llegada al Gurí Martínez Competición

Brian Kissling se convirtió en el flamante ingeniero del Gurí Martínez Competición luego de que Federico Raffo acompañara a Mauricio Lambiris, quien se incorporó a la Scudería JT. El especialista venía de trabajar con Julián Santero en el Ford Mustang subcampeón de 2025 y en el 2026 se dedicó a hacer asesorías para el Azar Motorsport y el RV Racing.

En diálogo con SoloTC, Kissling brindó detalles de su incorporación al equipo dirigido por Omar Gurí Martínez y su vínculo con Facundo Ardusso. “Con mi papá (Guillermo) y mi hermano (Cristian) trabajamos en el equipo del Gurí en 2010. Pero mi llegada al team se debe más a Facundo (Ardusso). Hemos trabajado previamente en el TC 2000 y en el LRD Performance. Siempre tuvimos la intención de volver a laburar juntos, pero por cuestión de proyectos distintos no podíamos coincidir, ahora se nos dio esta oportunidad”, expresó.

Su trabajo como ingeniero del GMC no impide que continúe los asesoramientos externos que estableció a partir de este año. Kissling históricamente se manejó como ingeniero exclusivo de un solo equipo, pero tras la desvinculación del mendocino, el especialista decidió abrirse a varias escuderías.

“Desde el principio de año estoy en el equipo de Azar. Que arrancamos con Catalán Magni y con Fontana. Y a partir de la carrera de Termas de Río Hondo, me sumé a asesorar al equipo de Valle, con Lucas Valle. También hice algunas carreras con Guerra en el TC Pista. Siempre estuve en un equipo solo y este año abrí un poco más el abanico a asesorar”, agregó.

“Venía trabajando con otras marcas. Así que el 2025 fue mi primer año con un Mustang, con el cual logramos un buen rendimiento, con buenos resultados, logrando un subcampeonato, liderando una gran cantidad de fechas el campeonato también y haciendo cinco podios. Me quedo con la experiencia hecha con la marca y bueno, es un poco lo que voy a también tratar de reflejar ahora en los autos del equipo del Gurí”, concluyó Kissling ante SoloTC.