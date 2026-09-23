Diego Dabove presentó su renuncia como director técnico de Tigre

Diego Dabove presentó la renuncia a su cargo como director técnico de Tigre, luego de un año y 8 meses en el cargo. Pese a que todavía resta el anuncio oficial, el Matador deberá salir al mercado y conseguir un reemplazante lo más rápido posible, ya que está en plena pelea por ingresar a los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Más allá de ubicar el décimo puesto en la tabla de la Zona B, a solamente un punto del octavo puesto de la clasificación, el equipo de Victoria no atraviesa un buen momento y, lejos de funcionar como una bocanada de aire fresco, la agónica derrota ante Vélez como visitante agravó la cuestión. Con este panorama, alcanzó las tres caídas de manera consecutiva y registra apenas una victoria en los últimos ocho encuentros.

Al mismo tiempo, su elenco sufrió dos duras eliminaciones en las competiciones que disputaba en paralelo al Clausura. En la Copa Argentina cayó en 16avos de final ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 1-0, mientras que fue superado 3-1 en el global de los 180 minutos de la serie por Montevideo City Torque en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Esta secuencia de malos resultados habría sido fundamental a la hora de tomar la decisión de renunciar a su puesto, al que había llegado a principios de 2025 para suplir la salida de Sebastián Domínguez. Así, tras 77 compromisos dirigidos con el saco de entrenador de Tigre, finalizará su ciclo en la institución y lo hará con un historial positivo: en la sumatoria consiguió 28 triunfos, 24 empates y 25 derrotas.

Davobe, además, se convirtió en el séptimo técnico en abandonar su cargo durante el segundo semestre de competencia en la Primera División del fútbol argentino. ¿Los anteriores? Walter Zunino en Platense, Gustavo Quinteros en Independiente, Israel Damonte en Aldosivi, Eduardo Coudet en River, Jorge Sampaoli en Talleres de Córdoba y Néstor Gorosito en San Lorenzo, consigna TyC Sports.