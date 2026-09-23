En “La Histórica” se definirá este fin de semana la Liga Provincial Femenina de Básquet

Concepción del Uruguay recibirá el próximo fin de semana la Liga Provincial Femenina de Básquetbol. Tomás de Rocamora, Regatas Uruguay, Unión de Crespo y Zaninetti serán los protagonistas del cuadrangular final en el estadio Julio César Paccagnella, el 26 y 27 de septiembre.

Rocamora finalizó primero la etapa regular con marca de 14-0, consiguiendo ser local en la definición. El elenco dirigido por Sabrina Scévola debía enfrentar a Urquiza de Santa Elena por la 14ª fecha pero el elenco visitante, que además debía completar después un partido con Zaninetti, no presentó el roster mínimo reglamentario por lo que el resultado final fue 20-0 para el local.

Regatas se aseguró el “2” tras un triunfo el pasado jueves ante Zaninetti por 64 a 58 en el estadio Juan José Garro, de la mano de Santina Cherot Magri: 19 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias. El Celeste cerró la instancia inicial con otro éxito en casa; le ganó el sábado 80 a 68 a Talleres de Paraná.

Por su parte, Unión de Crespo venció de local a Central Entrerriano de Gualeguaychú por 69 a 43, sellando una excelente Primera Fase. Florencia Pérez fue la goleadora con 24 unidades, seguida por Sofía Wolf con 17.

Cuadrangular final – 26 y 27 de septiembre

Los cuatro (4) primeros de la faz regular juegan cuadrangular final bajo formato Final Four (1º - 4º y 2º - 3º) en el gimnasio del mejor clasificado de faz regular.

Sábado 26 de Septiembre

18: 1º Rocamora – 4º Zaninetti (Partido 1)

20: 2º Regatas – 3º Unión de Crespo (Partido 2)

Domingo 27 de Septiembre

10: Perdedor partido 1 - Perdedor partido 1

12: Ganador partido 1 - Ganador partido 2