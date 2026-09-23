Fútbol: la FEF confirmó el formato de la Copa Entre Ríos

La Federación Entrerriana de Fútbol (FEF) confirmó la forma de disputa de la próxima edición de la Copa Entre Ríos, que tendrá competencia en Primera División, Sub 23 y Primera División Femenino. En este marco, la dirigencia de la FEF confirmó fechas de inicio, plazos de inscripción, costos y una distribución regional para facilitar la participación de los clubes.

La competencia comenzará el 27 de noviembre (sábado) para las categorías Sub 23 y Primera División Femenino, mientras que la Primera División tendrá su jornada inaugural al día siguiente.

En tanto que la segunda fecha está prevista para el 19 y 20 de diciembre y, a partir del 9 y 10 de enero de 2027, los partidos se disputarán todos los fines de semana, con series de ida y vuelta.

Por otra parte, los clubes tendrán tiempo hasta el 2 de noviembre (lunes) para confirmar su participación. Mientras que el viernes 13 de noviembre se realizará el sorteo y la fixturación, en un evento que será transmitido en vivo y al que podrán asistir presencialmente los representantes de las instituciones participantes.

La lista de buena fe deberá contar con un mínimo de 25 y un máximo de 30 jugadores para cada categoría. El plazo para presentarla vencerá el viernes 20 de noviembre de 2026.

Además, entre el 5 y el 8 de enero de 2027 los clubes podrán incorporar hasta cinco jugadores de refuerzo adicionales, previo pago del costo correspondiente. También se podrán sumar futbolistas a la lista de buena fe que hayan obtenido su pase hasta 24 horas antes del comienzo de la segunda fecha.

Costos y zonas de competencia

El costo de inscripción será de 20.000 pesos por jugador. De esta manera, una lista de 25 futbolistas tendrá un valor de 500.000 pesos, mientras que una nómina de 30 jugadores alcanzará los 600.000 pesos. El importe deberá ser abonado antes del inicio del torneo y el seguro de los jugadores estará a cargo de cada club participante.

Con el objetivo de organizar la competencia teniendo en cuenta la cercanía geográfica, la FEF estableció una distribución regional estimativa.

La Región 1 estará integrada por Paraná, Diamante, Paraná Campaña, La Paz y Santa Elena. La Región 2 comprenderá a Feliciano, Federal, Chajarí, Concordia y Federación.

En tanto, la Región 3 reunirá a las ligas de Regional, Villaguay, Tala, Nogoyá y Victoria, mientras que la Región 4 está conformada por Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón.

De igual modo, la Federación aclaró que esta distribución podrá sufrir modificaciones por razones de fixturación, aunque se procurará respetar siempre la cercanía geográfica y evitar que los equipos deban recorrer más de 200 kilómetros.

Por último, antes del comienzo de la Copa Entre Ríos, la FEF también realizará la presentación de la Supercopa Entre Ríos 40 Aniversario. El acto tendrá lugar este sábado 26 en Concepción del Uruguay, donde se llevará a cabo el sorteo del certamen.