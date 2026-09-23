Juegos Suramericanos: Argentina le ganó a Perú y amplió su invicto

Argentina superó sin problemas a Perú y sumó su tercera victoria en fila en el Juegos Suramericanos.

En la continuidad de la disciplina del sóftbol masculino en los Juegos Suramericanos, la selección argentina amplió su andar positivo al derrotar sin complicaciones a su par de Perú por 12 carreras a 0. En un encuentro disputado en el Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel, Argentina no tuvo complicaciones para cosechar su tercera victoria en fila.

Tras derrotar a Bolivia y a Venezuela en sus dos primeros compromisos, Argentina también venció al elenco peruano para continuar invicto en los Juegos Suramericanos.

Con una importante cantidad de paranaenses en el plantel, la Albiceleste volverá a ver acción este miércoles, desde las 16.30, cuando se vea las caras nuevamente con Bolivia en el arranque de la segunda rueda.

En la primera fecha, el equipo anfitrión no tuvo problemas en superar al elenco boliviano por 16 corridas a 0.