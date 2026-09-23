La entrerriana Melina Spahn buscará el oro ante la rival que no pudo enfrentar por lesión

Este jueves, la crespense Melina Spahn buscará el título en el Monumento a la Bandera.

La pelotari crespense Melina Spahn disputará este viernes la final del frontón individual de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Tras dos triunfos y una derrota (por abandono) en la fase de grupos, la entrerriana se ganó un lugar en la definición por la medalla dorada en el Monumento a la Bandera.

Será una definición especial para la representante de la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo, ya que se medirá con la peruana Valeria Garcés, a quien no pudo enfrentar por una dolencia física este martes en su segunda presentación.

Spahn debutó con un triunfo 2-1 ante la venezolana Diana Rangel (6-15, 15-13 y 10-5); luego, cayó por abandono ante la peruana Garcés y este miércoles necesitaba ganar y un resultado ajeno para saber si competía por el oro o el bronce.

Finalmente, Melina venció a la boliviana Rocío Rengifo por 2-0 con parciales de 15-12 y 15-7 y a continuación, el destino le hizo un guiño: Garcés venció a Rangel por 2 a 0 (15-1 y 15-5) y disputará la final.

En consecuencia, este jueves las representantes de Venezuela y Bolivia jugarán por el tercer puesto, mientras que las de Argentina y Perú definirán el título en Rosario.