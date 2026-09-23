“La final dolió, pero ahora vamos a disfrutar”, reconoció ‘Licha’ Martínez

Lisandro Martínez ya se sumó a las prácticas de la selección argentina con vistas a la fecha FIFA.

El entrerriano Lisandro Martínez llegó a Buenos Aires para incorporarse a la concentración de la selección argentina, que comenzó sus entrenamientos de cara a una nueva fecha FIFA. El defensor del Manchester United se sumó al grupo de 28 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para los próximos compromisos amistosos.

A su arribo al país, el gualeyo habló brevemente con la prensa y se refirió a la derrota frente a España en la final del último Mundial. “Mucho dolor, preferible no recordarlo”, reconoció al ser consultado por aquel encuentro que dejó al seleccionado a las puertas de un nuevo título.

Más allá del resultado, Martínez valoró el desempeño del equipo durante la competencia. “También hay que destacar el tremendo esfuerzo que hicimos durante toda la Copa. Sin duda hicimos un gran Mundial, pero nos duele a todos haber perdido la final”, expresó.

Con aquella definición ya en el pasado, el defensor entrerriano apuntó a los nuevos compromisos que tendrá el seleccionado y destacó la posibilidad de volver a encontrarse con sus compañeros. “Ahora estamos acá, de nuevo en nuestro país, y vamos a disfrutar”, afirmó.