La Secretaría de Deportes impulsa una capacitación sobre gestión deportiva sostenible

La Secretaría de Deportes de la provincia presentó el curso Introducción a la Gestión Deportiva Sostenible, una propuesta orientada a incorporar nuevas herramientas para la gestión de clubes e instituciones deportivas.

La capacitación surge desde la Coordinación de Capacitación de la Secretaría de Deportes, a cargo de Martín Amden, y se desarrolla en articulación con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Centro ID y PS Consultora Deporte.

El curso propone abordar la sostenibilidad como una herramienta aplicada a la gestión deportiva, con contenidos vinculados a la reducción del impacto ambiental, el uso eficiente de recursos y energía, la gestión de residuos, la organización de eventos con criterios ecológicos y la comunicación responsable.

La propuesta se organiza en tres módulos: gestión institucional con perspectiva sostenible, incluyendo recursos, instalaciones, compras y diagnósticos; sostenibilidad en eventos deportivos, con herramientas para la medición de huella de carbono y residuos; y comunicación y marketing responsable, con estrategias de concientización y construcción de una agenda vinculada a la sostenibilidad.

El equipo docente está integrado por Ramiro Pazos, consultor en sostenibilidad deportiva y referente en esta temática en Racing Club de Avellaneda; y Julieta Boschiazzo, coordinadora del área de Deportes de Fceco y vinculada a la comunicación en la Federación Internacional del Deporte Universitario de América.

La capacitación tendrá una duración de cinco semanas y diez horas totales, con clases virtuales sincrónicas de carácter teórico-práctico y soporte a través de Google Drive. La acreditación contempla un mínimo del 75 por ciento de asistencia y una autoevaluación integradora final. Está destinada a dirigentes, entrenadores, deportistas, trabajadores de clubes y gimnasios y organizadores de eventos.

La capacitación contará con un 20 por ciento de descuento para quienes se preinscriban a través del enlace propuesto por la Secretaría de Deportes de Entre Ríos. La propuesta cuenta con cupos limitados y las inscripciones se encuentran abiertas.