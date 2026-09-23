“Las últimas tres fechas son a todo o nada”, dijo Exequiel Bastidas, líder anual en Clase 2

Por primera vez desde su debut en la Clase 2 del Turismo Nacional, el paranaense Exequiel Bastidas se convirtió en líder del Campeonato 2026 producto de una sumatoria de puntos sostenida en cinco podios en las últimas siete competencias. A ello hay que incluirle una victoria en en la cuarta fecha, disputada en el Circuito San Juan Villicum.

Los cinco podios en pruebas finales le aportaron exactamente el 50% de los 256 puntos que logró al momento, lo que originó un inevitable ascenso al primer puesto anual. “Ahora, más que nunca, tendremos que dar todo para mantenernos en este nivel; comienza la última parte del año en la cual no podemos fallar en ninguna carrera, debemos mantener esta regularidad si pretendemos llegar con chances a la última fecha”, expresó el entrerriano.

Por apenas cinco puntos supera a Francisco Coltrinari, y por 21 unidades se distanció de Tomas Vitar, tercero en la tabla anual que contempla, de momento, un total de doce pilotos candidatos a obtener el título en las matemáticas, mientras que seis de ellos validaron sus chances de manera deportiva: Exequiel Bastidas, Francisco Coltrinari, Tomas Vitar, Martín Leston, Pedro Grippo y Lucas Petracchini reúnen ambas condiciones frente a la fase final.

“La próxima fecha será en Mendoza; allí competí el año pasado, pero dentro de la Clase 3, razón por la cual tengo actuales referencias sobre el circuito. Las tres últimas fechas serán a todo o nada, con plena exigencia y objetivos claros, asumiendo que el nivel de mis rivales es por demás alto, lo cual te lleva a plena exigencia”, analizó.