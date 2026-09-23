“No tenemos dudas de que vamos a sacar esto adelante”, dijo Valentín Pereyra

Patronato igualó 1 a 1 ante Nueva Chicago y la igualdad en Mataderos sirvió para la lucha por la permanencia en la Primera Nacional ya que se mantiene a un punto de Chacarita. Tras el empate ante el Torito, Valentín Pereyra señaló que “fue un partido difícil, una final porque estábamos los dos peleando abajo. Creo que rescatamos el punto porque fuimos superiores”.

Más adelante, el mediocampista reconoció que Patronato sabía que era una verdadera final ante un rival que también tiene las mismas pretensiones. “Fuimos superiores, venimos a buscar los tres puntos, pero nos llevamos uno y lo tenemos que hacer valer en casa”, afirmó.

Tras el 1 a 1, Pereyra no dudó en reconocer que a Patronato le faltó poco para conseguir un gran resultado: “Fuimos muy superiores y por un detalle se nos escapan los tres puntos”, se lamentó.

Y añadió: “Estamos tranquilos porque estamos juntos y no tenemos dudas de que vamos a sacar esto adelante. Vamos a dar pelea hasta lo último y nos vamos a quedar”

Para el final, el zurdo futbolista sentenció: “Estuvimos concentrados los 90 minutos, pero por un detalle se nos escapa”.