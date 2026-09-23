Selección: Thiago Almada y Juan Foyth, desafectados por lesión

La selección argentina ya se entrena con la mente en los tres amistosos de la fecha FIFA, que serán ante Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, el 3 de octubre ante Burkina Faso y el 6 ante Benín, este último con el atractivo de que será la gran despedida de Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la Albiceleste. Este miércoles, se anunciaron dos nuevas bajas en la lista de Lionel Scaloni: Thiago Almada y Juan Foyth.

El volante de River, que debió salir reemplazado en apenas cinco minutos del primer tiempo durante la derrota ante Huracán, se realizó estudios que arrojaron como resultado un desgarro de grado 1 en el cuádriceps. Tobías Andrada, que también tuvo que salir contra el Globo, zafó de una lesión muscular y sigue citado.

Por otro lado, el defensor de Villarreal, se perdió los últimos encuentros con el Submarino Amarillo por La Liga debido a molestias musculares de las cuales no llegó a recuperarse y finalmente se decidió quitarlos de la lista.

“Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país”, informó la selección argentina a través de sus redes sociales oficiales, aunque todavía no anunció si habrá reemplazos. Días atrás, se sumaron a la nómina original Equi Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez.

Asimismo, al tratarse de dos futbolistas que estuvieron en el Mundial de Qatar 2022, estarán presentes en el partido despedida de Messi ante Benín ya que estarán todos los que fueron campeones del mundo junto al 10. De hecho, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso (que no jugó la Copa de Mundo por lesión, pero fue parte del proceso) y Nicolás Otamendi fueron citados únicamente para este encuentro.