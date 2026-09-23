Sóftbol: Argentina volvió a ganar y el viernes irá por la medalla dorada de los Juegos Odesur en Paraná

El equipo nacional jugará el viernes nuevamente ante Venezuela por el título en los Odesur.

La selección argentina masculina de sóftbol superó a su par de Venezuela y se aseguró un lugar en la definición por la medalla dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este miércoles, el equipo nacional se impuso por 4 carreras a 2 en el estadio mundialista Nafaldo Cargnel de Paraná, subsede del certamen internacional.

A lo largo de la jornada, el elenco Albiceleste jugó dos partidos ya que antes de vencer a los venezolanos hizo lo propio frente al representativo de Bolivia, por 10 a 0. De esta manera, el conjunto dirigido por el paranaense José Guerrinieri dio otro paso buscando lo más alto del podio en los Juegos Odesur.

Previamente, Argentina venció a Bolivia 16 a 0 en su estreno, el pasado 21 de septiembre en el primer turno. Más tarde, repitió el éxito ante Venezuela por 9 a 5 en un encuentro más ajustado. Su tercera presentación en el principal diamante de la capital entrerriana fue el martes, con otro triunfo inobjetable ante Perú por 12 a 0.

Justamente, el seleccionado peruano será el próximo rival del equipo argentino en el estadio de la Asociación Paranaense de Softbol, el jueves desde las 19. El equipo argentino deberá jugar nuevamente ante Venezuela el próximo viernes, a partir de las 16.30. En tanto que peruanos y bolivianos dirimirán el bronce.

Cabe destacar que el equipo argentino está integrado por 11 entrerrianos: Federico Eder, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Francisco Lombardo, Luciano Biondi, Lucio Retamar, Manuel Godoy, Matías Etchevers, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca (todos de Paraná) y Alan Peker (Villa Clara).