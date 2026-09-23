Tiro con arco: el paranaense Nelson Salinas se colgó la medalla plateada en Rosario

Una medalla plateada a la cosecha de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, le agregó el equipo compuesto por equipos de tiro con arco que integra el paranaense Nelson Salinas.

Este miércoles, el representativo que también conforman Lucas Garcés e Iván Nikolajuk cayó con el elenco colombiano conformado por Sebastián Arenas, Pablo Gómez y Jagdeep Singh por 231 a 228 en el Hipódromo de Rosario.

Salinas, de 51 años, promedió 9.38 a lo largo de cuatro series signadas por la paridad entre ambos finalistas. Los colombianos ganaron la primera por 58 a 55; la segunda terminó empatada por 57; la tercera fue para los argentinos por 58 a 57 y la última para el elenco cafetero, por 59 a 58.

A lo largo del certamen disputado en el Hipódromo de Rosario, Argentina derrotó a Paraguay en cuartos de final por 227 a 210 y avanzó a las semifinales, donde superó a Brasil por un ajustado 228 a 224.

El camino de Nelson Salinas, representante de Tiro Con Arco Paraná, seguirá este jueves desde las 9.15 en la primera ronda del certamen de compuesto individual. Su debut será ante el boliviano Joel Gonzáles.