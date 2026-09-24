Aguas Abiertas: lanzaron la tercera edición de la Travesía del Paraná

La Travesía del Paraná tendrá su tercera edición el sábado 3 de octubre y volverá a reunir en la capital entrerriana a nadadores de aguas abiertas frías. Según se informó desde la organización, la competencia tendrá dos modalidades, de 2,5 y 7,5 kilómetros, y ya cuenta con 150 participantes registrados.

“Es una competencia que viene creciendo año a año y ya tenemos 150 inscriptos, superando los 100 que participaron en 2025. Además del aporte deportivo indudable que tiene nadar en el río Paraná, también tiene un impacto turístico muy importante porque más del 90% de los competidores no son de la ciudad, vienen nadadores de nueve provincias de la Argentina y también de Uruguay”, señaló Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná.

La Travesía es la última actividad en el calendario de aguas frías. “Estamos muy contentos de que a nivel regional la temporada culmine en nuestra costa”, agregó el funcionario.

Asimismo, Arbitelli destacó que la competencia contará con un gran operativo de seguridad que estará garantizado por personal de Protección Civil, Prefectura Naval Argentina, el cuerpo de guardavidas, escuela de canotaje y la escuela de SUP Amigos del Río. “Entendemos que hay que disfrutar el río, pero teniendo en cuenta las distintas medidas de seguridad”, enfatizó el funcionario municipal.

Datos de la competencia

La tercera edición de la Travesía del Paraná será con traje de neopreno o sin traje y en dos modalidades: 2.5 km desde el Balneario Thompson al Balneario Municipal y 7.5 km desde Puerto Barranca al Balneario Municipal. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 25 de septiembre en www.encarrera.com.ar

La Travesía del Paraná cumple con el objetivo de promover la ciudad como un lugar propicio para cualquier disciplina deportiva. Paraná Ciudad del Deporte es una propuesta impulsada por el Consejo Asesor de Marca Paraná para lograr consolidar como método de presentación al exterior