Básquet: Juan Siemienczuk volverá a dirigir a Unión de Santa Fe

El paranaense Juan Siemienczuk comenzó oficialmente su tercer ciclo como entrenador de Unión de Santa Fe. El técnico nacido en la capital entrerriana regresó a la institución santafesina para ponerse al frente del plantel que disputará la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet, luego de la salida del equipo Rojiblanco de la máxima categoría del básquet nacional.

El retorno marca, además, una nueva etapa dentro de una historia extensa entre el entrenador y la institución. Será su novena temporada vinculada a Unión, club al que vuelve con el objetivo de comenzar a construir un equipo competitivo en una categoría que conoce y en un contexto particular para la entidad.

La palabra del DT paranaense

Siemienczuk habló sobre su regreso en Unión Play, y manifestó: “Es una gran alegría volver a Unión. Es el tercer ciclo que iniciamos en el club y me pone muy contento esta posibilidad, a todos los que tengo cerca, especialmente a mi familia. Es volver a un lugar donde disfruto mucho estar”, expresó.

El coach también se refirió a la decisión institucional de no participar de la próxima edición de la Liga Nacional y afrontar la competencia en la segunda categoría. En ese sentido, reconoció que se trata de una situación poco habitual y planteó la necesidad de enfocar rápidamente los objetivos en esta nueva realidad. “Es una situación atípica. Ahora nosotros buscamos reenfocarnos rápidamente, mirar la parte llena del vaso en el sentido de que el club sigue participando a nivel profesional, buscar organizarse de lo económico. Y en lo deportivo, vamos a tratar de competir”, señaló.

Y agregó: “Está claro que estamos fuera de tiempo porque hemos empezado tarde la preparación, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para poner a Unión en un lugar competitivo y ojalá que en la parte final de la temporada nos encuentre compitiendo y estando ahí, buscando estar en las instancias finales”.

En cuanto al debut, el entrenador valoró que Unión pueda comenzar la temporada jugando en condición de local. “Es bueno empezar jugando en casa. ¿Cómo llegaremos al debut? En construcción, porque la realidad es que entramos tarde al mercado y empezamos de la misma forma la pretemporada”, explicó.