Básquet: Sionista perdió en La Paz y ahora comparte la cima

Sionista perdió ante Independiente de La Paz y ahora comparte la cima de la Zona C de la Liga Provincial.

Después de una interesante racha de victorias y buenas actuaciones, Sionista tropezó en La Paz al perder con Independiente por 56 a 48 en el partido que completó el capítulo 11 de la Zona C de la Liga Provincial de Básquet.

Con la derrota el Centro dejó de estar en soledad en lo más alto de la tabla de posiciones del grupo y ahora comparte esa ubicación con Urquiza de Santa Elena.

Sionista tuvo el control de las acciones en el arranque de partido, de hecho, ganó el primer cuarto 13 a 8. No obstante, a medida que transcurrió el encuentro, el elenco paranaense se fue desdibujando y a su vez fue el local quien trabajó mejor.

En un choque de bajo goleo, Sioni tuvo una fallida prestación en lo colectivo e individual, se mostró desprolijo y poco eficiente e Independiente lo aprovechó para hacerse dueño del encuentro y conseguir una importante victoria. Un parcial de 16 a 8 en el último parcial para el Rojo le dio el golpe necesario para conseguir el objetivo.

En el ganador, Ramiro Paz terminó con 20 puntos y ocho rebotes, mientras que en Sionista el goleador fue Nicolás Guaita con 14 tantos y siete recobres, señala Paraná Deportes.