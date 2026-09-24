Canotaje: la entrerriana “Magui” Garro, campeona suramericana en K4 500 metros

Magdalena Garro logró la medalla dorada este jueves en la Laguna Setúbal.

La palista entrerriana Magdalena Garro se impuso con el K4 500 metros del canotaje de velocidad femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y consiguió la medalla dorada. Fue este jueves en la Laguna Setúbal, junto a Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto.

Garro y sus compañeras, todas entrenadas por la paranaense Micaela Maslein, completaron la distancia en 1:31.25 y lograron el primer puesto de la competencia que había sido postergada el miércoles por vientos fuertes.

A 3,15 segundos y en el segundo lugar finalizó la embarcación colombiana conformada por Narem Molina, Tatiana Muñoz, Ximena Rodríguez y Mónica Hincapié, con un registro de 1:34.40.

Terceras, a 5.31 segundos, se ubicaron las chilenas Daniela Castillo, Fernanda Sepúlveda, Francisca Medina y Florencia Muñoz, quienes completaron los 500 metros en 1:36.56.

La entrerriana consiguió así defender con éxito la medalla dorada que habían conseguido el K4 500 en Asunción 2022, con la legendaria Sabrina Ameghino, Paulina Contini, Candelaria Sequeira y Lucía Dalto, al cabo de 1:38.11.

Este viernes, a partir de las 8, María Magdalena Garro (Club Regatas Uruguay) competirá junto a Brenda Rojas en el K2 500, buscando defender el oro obtenido por ambas en Asu 2022.