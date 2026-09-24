El entrerriano “Licha” Martínez integró el equipo que paró Scaloni pensando en Bolivia

El DT de la selección argentina probó una formación pensando en el amistoso del miércoles.

El entrerriano Lisandro Martínez estuvo entre los titulares del equipo que probó este jueves el entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, con miras al partido del próximo miércoles 30 de septiembre ante Bolivia en Córdoba. Se trató del primer once luego de la final del Mundial 2026 frente a España.

El oriundo de Gualeguay fue uno de los jugadores que repitió el Gringo respecto de la derrota con la Furia, por 1 a 0, en la definición de la Copa del Mundo que organizaron de manera conjunta Estados Unidos, Canadá y México 2026. También repiten Dibu Martínez, Cuti Romero, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

El once que probó Scaloni fue: Emiliano Martínez, Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Lisandro Martínez, abajo a la izquierda, se perfila para jugar el miércoles.

Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Será el primero de los tres amistosos de la fecha FIFA.

El miércoles 3 de octubre los enfrentará a Burkina Faso en el Monumental y el 6, en el mismo estadio, a Benín, lo que significará la despedida de Lionel Messi, consigna NA.

Scaloni habló de renovación en Argentina

Lionel Scaloni habló con los medios en Ezeiza y no confirmó si renovará su vínculo como DT de la selección argentina. Sin embargo, explicó por qué llamó a nuevos jugadores para el combinado Albiceleste.

"Se terminó un Mundial, creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven", afirmó Scaloni ante los periodistas.

Por otro lado, el DT argentino profundizó: "Lo que hicimos es pensado como aquel 2018, hicimos lo mismo e incluso no sabiendo si íbamos a estar".

Otro de los temas de los que habló Scaloni es la situación de Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso. Al igual que Messi y Nicolás Otamendi (que se sumarán al último partido para despedirse), ambos futbolistas solo estarán presentes para Benin.

A pesar de las especulaciones con que De Paul y Lo Celso también podrían retirarse, el técnico acllaró: "Las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista, pero creemos que estos dos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo y que puedan exprimirse de la mejor manera".

Por último, resaltó: "Son gente que a nosotros nos han dado un montón. En principio hoy no están y lógicamente en un futuro se verá. Pero por ahora queremos ver a otros chicos".