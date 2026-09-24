Fórmula 1: Colapinto terminó 11º en la segunda práctica libre en Azerbaiyán

El argentino Franco Colapinto finalizó en el 11º puesto en la segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú. El piloto Albiceleste mejoró el 18º lugar que había conseguido unas horas antes en la primera tanda y ya espera la clasificación de este viernes de cara a una nueva jornada de la Fórmula 1.

El mejor tiempo del piloto de Alpine fue de 1.45.479, luego del registro de 1:47.523 en la sesión inicial. De esta manera, quedó a 2.132 segundos del líder y Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, concluyó en la séptimo colocación con 1:44.843.

El primer lugar lo consiguió George Russell, mientras que Kimi Antonelli y Max Verstappen completaron el podio. El británico de Mercedes -escolta en el campeonato- se impuso justamente sobre su compañero de equipo y líder de la temporada, mientras que Charles Leclerc no pudo sostener el tercer puesto de la primera práctica.

En la segunda etapa, Arvid Limblad sufrió dos golpes en la entrada de la curva 8 y motivó una bandera roja que detuvo la acción. En el arranque de la jornada, Carlos Sainz había sido uno de los protagonistas por el fuego que se le presentó en el sistema de frenos, justo cuando estrenaba mejoras para su vehículo.