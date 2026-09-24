General Galarza recibe a la quinta fecha del Rally Entrerriano

General Galarza recibirá este viernes, sábado y domingo a la quinta fecha del Rally Entrerriano RUS, que transita su 36ª temporada. En esta ocasión, la nueva sede de la competencia otorgará un 50% extra de puntaje.

El epicentro de la carrera será el Polideportivo Municipal, que hará las veces de Parque de Servicios, Dirección de la Prueba y Parque Cerrado entre etapas. Las actividades arrancarán este viernes a las 9 con la administrativa, que se extenderá hasta el mediodía. Promediando la mañana también comenzará la Técnica Previa y las Tripulaciones saldrán a hacer el reconocimiento de los tramos.

Desde las 16, en un predio aledaño al Parque de Servicios denominado Campo Otarán, se realizará el Shake Down y desde las 20.30 en el Parque La Estación será la Largada Promocional.

El sábado serán seis pruebas especiales arrancando en Vuelta a la Peruza de 14,9km que se repetirá 3 veces al igual que la PE denominada Tránsito Pesado-Campo Otarán de 5,11km.

El domingo la etapa tendrá un total de cinco tramos corriéndose dos veces Vuelta a la Perusa y en tres oportunidades una PE denominada Tránsito Pesado-Loteo de 8,90km, para completar 11 tramos cronometrados durante el fin de semana.

En la antesala de la competencia, este jueves en el Consejo Deliberante de Galarza se realizó una reunión de seguridad con policía, bomberos y agentes de tránsito, para coordinar el operativo del fin de semana. Este viernes será el turno de la capacitación previa a Chicaneros y Guarda Rally.