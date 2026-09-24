Juegos Suramericanos: la entrerriana Melina Spahn logró la medalla plateada en Frontón

La entrerriana Melina Spahn consiguió la medalla plateada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este jueves, la pelotari nacida en Crespo cayó con la peruana Valeria Garcés por 2 a 0 en la final individual femenina de frontón disputada en el Monumento a la Bandera, en Rosario.

Spahn, que buscaba revancha tras abandonar por lesión ante la misma rival en la segunda jornada del campeonato, perdió por 15 a 8 y 15 a 7, en un encuentro que se desarrolló en 21 minutos de juego. De esta manera consiguió la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, a celebrarse del 23 de julio al 8 de agosto.

A lo largo del certamen, la representante de la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo logró dos triunfos y dos derrotas. Debutó con victoria por 2-1 ante la venezolana Diana Rangel (6-15, 15-13 y 10-5); luego, cayó por abandono cuando estaba 3-15 ante la peruana Garcés y este miércoles venció a la boliviana Rocío Rengifo por 2-0 (15-12 y 15-7).

Cabe destacar que en el partido por el tercer puesto, la venezolana Rangel superó a la boliviana Rengifo por 2 a 0, con parciales de 15 a 10 y 15 a 5, y se quedó con la medalla de bronce en estos XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.