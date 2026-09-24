La entrerriana Valeria Fernández jugará en El Talar la Liga Nacional Femenina de Básquet

La mariagrandense se sumó al equipo que también integra la gualeguaychuense Agostina Marín.
La entrerriana Valeria Fernández se convirtió en la incorporación de El Talar para la próxima temporada de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. “Va a ser un desafío para mí”, expresó la base de 28 años. Tras su paso por Neuquén y Portugal, la jugadora consideró que fueron “de mucho aprendizaje por tener vivencias enriquecedoras” que le “ayudaron a madurar” su juego.
"Mi intención este año era jugar en Buenos Aires, por la competencia y la cercanía con mi familia, así que cuando se presentó esta oportunidad y me comentaron la propuesta y el proyecto en El Talar, no lo dudé", cuenta la nueva integrante que llevará en su dorsal el número 10.
"En lo personal, mi expectativa es seguir afianzándome, aportar mi experiencia y adaptarme a lo que me pida el equipo. Con el grupo las expectativas son muy altas, estamos trabajando duro y construyendo nuestra identidad de juego. Queremos llegar a nuestro máximo nivel y ser un equipo competitivo que pueda estar entre los mejores", contó.
Fernández también comentó acerca del crecimiento de la Liga Nacional Femenina: "La seguí desde Portugal y me sorprendían bastante los resultados de los partidos por lo parejos que eran. La veo muy competitiva, cada año los equipos se preparan mejor, el nivel físico subió mucho y ningún partido es fácil”.
En cuanto al plantel, la base mariagrandense consideró: "El grupo la verdad que es un diez, las chicas me recibieron muy bien. Ya había compartido cancha con Agus (Marín) –oriunda de Gualeguaychú– y Angie (Giacone) , pero a las demás solo las cruzaba en la liga, así que estos días nos sirvieron para ir conociéndonos dentro y fuera de la cancha. Las que más me sorprendieron fueron las más jóvenes que están entrenando con nosotras, no las conocía y la verdad es que tienen re buen nivel, le meten muchísima intensidad al entrenamiento y suman un montón al equipo”
Informe y foto: Prensa El Talar