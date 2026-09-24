Rugby: el entrerriano Kremer recibió una dura sanción

El entrerriano Marcos Kremer recibió una dura sanción y se perderá los próximos cuatro partidos de Clermont.

El entrerriano Marcos Kremer recibió una suspensión de tres semanas luego de la tarjeta roja que vio durante el partido entre Clermont, su equipo, y Bayonne, correspondiente a la tercera fecha del Top 14 de Francia. La sanción hará que el jugador nacido en Concordia se pierda cuatro compromisos de su equipo.

La expulsión de Kremer se produjo a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando realizó un fuerte tackle sobre el sudafricano Robert du Preez, apertura de Bayonne. El jugador ya se había desprendido de la pelota al momento de recibir el impacto.

En este contexto, el árbitro Luc Ramos revisó la acción mediante el TMO y resolvió mostrarle la tarjeta roja al jugador de Los Pumas.

Expulsión, derrota y suspensión

Clermont quedó con un jugador menos cuando atravesaba un momento complicado del encuentro. Al producirse la infracción, el equipo de Kremer perdía 27-24.

Bayonne aprovechó posteriormente la superioridad numérica y terminó imponiéndose por 46-24, resultado que significó su primera victoria de la temporada después de haber sufrido dos derrotas en el comienzo del campeonato.

La situación de Kremer quedó posteriormente bajo análisis del comité disciplinario de la Liga Nacional de Rugby de Francia, que este miércoles comunicó la resolución.

La pena inicial contemplaba seis semanas de suspensión, a las que se agregaba otra semana debido a los antecedentes disciplinarios del jugador argentino. Sin embargo, el castigo terminó reducido a tres semanas. Para establecer la sanción definitiva se tuvieron en cuenta el reconocimiento de culpabilidad de Kremer, su comportamiento antes y durante la audiencia y la expresión de arrepentimiento.

De esta manera, el rugbier de 29 años, nacido en Concordia, quedará habilitado para volver a jugar a partir del 19 de octubre.