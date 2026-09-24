TC Pick Up: con dos entrerrianos, hay 18 inscriptos para la histórica vuelta a Balcarce

El paranaense Mariano Werner, con su Foton, manda en las posiciones del TC Pick Up.

El TC Pick Up disputará este fin de semana su octava presentación de la temporada 2026 en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, y la ACTC dio a conocer la nómina oficial de inscriptos. En total habrá 18 camionetas habilitadas, igualando el número más alto del año, con incorporaciones de renombre.

Es de recordar que Agustín Canapino (Chevrolet S10) fue el último ganador y llega como líder del campeonato. Esta será la primera cita correspondiente a la Copa de Oro y el regreso al emblemático trazado.

Hay cuatro altas de peso: Omar Gurí Martínez (Toyota Hilux), Diego Ciantini (Ford Ranger), José Ciantini (Toyota Hilux) y Santiago Mangoni (Chevrolet S10), quienes tienen condiciones especiales en su participación ya que solo estarán presentes en esta carrera. En este caso, ninguno de ellos sumará puntos en clasificación, series y Final, los cuales serán asignados a quienes terminen justo por detrás. A esta lista se suman el regreso de Lucas Valle (Toyota Hilux) y el debut de Thomás Ricciardi (Ford Ranger).

Por el contrario, la única baja confirmada para esta cita es Facundo Ardusso (Toyota Hilux), quien se había sumado a la categoría hace cuatro fechas atrás y venía de hacer podio en Rosario.

El Gurí Martínez correrá como invitado el fin de semana en el TC Pick Up.

La actividad oficial se desarrollará este fin de semana con entrenamientos, clasificación, series y la Final. Se trata de la octava cita tanto de TC Pick Up como de TC Pista Pick Up.

La novedad es el desembarco por primera vez de las camionetas en el circuito balcarceño. Se trata del 12º escenario diferente que visita la categoría en sus casi ocho años de vida. Se suma a una lista que ya integran circuitos como La Plata, San Nicolás, Viedma, Posadas, Centenario, San Juan-Villicum, Río Cuarto, Alta Gracia, Paraná, Comodoro Rivadavia y Rosario.

Así está la Copa

El paranaense Mariano Werner (Foton) llega como puntero de la divisional mayor luego de imponerse en dos finales y ganar la Etapa Regular. Le siguen todos aquellos pilotos que ya ostentan la victoria reglamentaria para pelear el título.

Ellos son: Agustín Canapino (Chevrolet S10), Otto Fritzler (Ford Ranger), Tobías Martínez (Chevrolet S10), Diego Azar (Toyota Hilux) y Marco Dianda (Ford Ranger). Todos ellos cuentan con ocho puntos (diferencia de 23 con Werner).