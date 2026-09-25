Argentina cayó ante Venezuela en la final del sóftbol en Paraná

El seleccionado argentino de softbol se subió al podio: cayó con los campeones del mundo.

La selección argentina masculina de sóftbol perdió por 4 a 1 este viernes con su par venezolano y se quedó con la medalla plateada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tuvieron como sub sede al estadio mundialista Nafaldo Cargnell, de Paraná.

El representativo Albiceleste padeció tres carreras en el primer inning y el encuentro se le tornó cuesta arriba. Y cuando pudo descontar en la sexta entrada, los venezolanos anotaron su cuarta carrera en la séptima para quedarse con un duelo caliente en la capital entrerriana.

Lo más particular de todo es que Argentina, dirigida por el paranaense José Alberto Guerrinieri, le había ganado los anteriores por 9 a 5 y 4 a 2, durante la primera fase del certamen que también disputaron los seleccionados de Bolivia y Perú.

En sus otros compromisos, la Albiceleste venció a los bolivianos en dos ocasiones (16 a 0 y 10 a 0); superó a Perú (12 a 0 y 9 a 0). Sin embargo no pudo con los venezolanos, último campeones del mundo, en la gran final.

Cabe destacar que el equipo argentino contó con 11 entrerrianos: Federico Eder, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Francisco Lombardo, Luciano Biondi, Lucio Retamar, Manuel Godoy, Matías Etchevers, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca (todos de Paraná) y Alan Peker (Villa Clara).

Más temprano, el seleccionado peruano se impuso por 8 carreras a 0 a su par boliviano en el mismo escenario y se colgó la medalla de bronce en esta edición de los Juegos organizados por Odesur.